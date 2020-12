Pferdesport: Henrike Ostermann räumt in Wüsting ab

Wüsting Die „Urban ClassX“, ausgetragen in der zur Reitarena umfunktionierten Mehrzweckhalle an der Holler Landstraße in Wüsting, brachten auch in der zweiten Wettbewerbswoche sehenswerte Leistungen der Reiter und der Reiterinnen und ihrer Pferde in den Springprüfungen. Auch ohne Zuschauer waren alle hochmotiviert, ihren Sport unter Wettbewerbsbedingung fortführen zu können, so dass die Veranstalter um Helmut Urban, federführend für diesen Event, überlegen, über den zunächst geplanten Abschluss am Jahresende hinaus, die Wettbewerbe im Springen und demnächst auch mit Dressurprüfungen ins Jahr 2021 fortzusetzen.

Mit einem fehlerfreien Ritt und einer Zeit unter 70 Sekunden hatte sich Henrike Ostermann vom RuFV Löningen-Böen-Bunnen am zweiten Wochenende der Turnierserie „Urban ClassX“ in Wüsting den Sieg im S*-Springen gesichert. Auf Carinjo verwies sie in einer Zeit von 69.85 Sekunden die ebenfalls fehlerfreien Sebastian Elias (RG Klein Roschaden) auf Coupe d’Or (71.87) und Katharina von Essen (ZRFV Albachten) auf C-Loona (71.89) auf die Plätze zwei und drei.

Als bester Reiter aus dem Landkreis Oldenburg behauptete sich in dieser Springprüfung der 17-jährige Moritz Baum vom RC Hude, bei dem auf All in fünf Fehlerpunkte zu Buche standen. Laura Voigt (RV Ganderkesee) kam auf Cracker by Jet auf zwölf Fehlerpunkte. Beide verpassten damit eine Platzierung.

In der zweiten Abteilung des M**-Springen bewies Ostermann erneut ihre tolle Form, düste mit ihrem Pferd Air Force One fehlerfrei in 68.54 Sekunden als Schnellste über den Parcour und verwies damit ihr Siegerpferd aus dem S*-Springen, Carinjo (70.06), auf den zweiten Rang. Auch in der ersten Abteilung dieses Wettbewerbs gab es einen Doppelerfolg, als Enno Klaphake (RV Oldenburger Münsterland) mit Cenchacca Blue, und Verso Red Wine auch jeweils fehlerfrei blieb.

Ergebnisse Reitsport Urban ClassX Reitsport Urban ClassX Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L: 1. Abteilung: 1. Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) Cubra Libre, Umlauf 0 Fehler/46.01 Sekunden, Stechen 0/34.49; 2. Celina Berg (RuFV Hesel und Umgebung) Caliano Clarence, 0/45.23, 0/34.90; 3. Joleen Müller (RuFV Hooksiel) Miss Cornet, 0/45.34, 0/45.34. 2. Abteilung: 1. Delia Wohlgemuth (RFV Edewecht-Portsloge) Casiraghi, 0/44.74, 0/34.84; 2. Marcel Kandziora (RuFV Rütenbrock und Umgebung) Caspars Adel, 0/44.32, 0/35.32; 3. Johanna Beckmann (RuFV Germania Marne) Crumble Monster, 0/49.59, 0/36.36. Springprüfung Klasse M*: 1. Abteilung: 1. Johannes Beeken (RuFV Bösel) Faults Free, 0/54.91; 2. Franziska Wolke (PSV Löningen-Ehren) D’Artagnan, 0/57.64; 3. Sarah Kleineberg (RV Wilkenburg) Cobainien Blue, 0/59.55. 2. Abteilung: 1. Enno Klaphake (RV Oldenburger Münsterland) Carinjo White, 0/56.44; 2. Inga Bruns (RFV Overledingerland Ihrhove) Szucki B, 0/58.75; 3. Johanna Beckmann (RuFV Germania Marne) Crumble Monster, 0/59.70. Springprüfung Klasse M**: 1. Abt eilung: 1. Enno Klaphake (RV Oldenburger Münsterland) Cenchacca Blue PS, 0/67.49; 2. Enno Klaphake, NC Verso Red Wine, 0/69.76; 3. Sebastian Elias (RG Klein Roscharden) Canwero, 0/70.65. 2. Abteilung: Henrike Ostermann (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) Air Force One, 0/68.54; 2. Henrike Ostermann, Carinjo, 0/70.06; 3. Johanna Beckmann (RuFV Germ- Marne) Alphajet DB, 0/70.87. Springprüfung Kl. S*: 1. Henrike Ostermann (RuFV Löningen-Böen-Bunnen) Carinjo, 0/69.85; 2. Sebastian Elias (RG Klein Roscharden) Coupe d’Or, 0/71.87; 3. Katharina von Essen (ZRFV Albachten) C-Loona, 0/71.89. Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Abteilung: 1. Silke Funk (Ammerländer RC) San Fidelio, 8,50; 2. Kathryn Wolgast (RC Hude) La Paz, 8.20; 3. Vanessa Berling (RuFV Neuenkirchen/Bramsche) Chico, 8.00. 2. Abteilung: 1. Laurin Antz (RV Ganderkesee) Neroli, 8.30; 2. Victoria Pragal (Hubertus RC Bremen) Ayoush, 8.10; 2. Annabelle Menard (RV Grüppenbühren) Lumos B, 8.10; 4. Jannie-Lizara Brüning (TG Brüning-Hof) Cardonlan, 7.90.