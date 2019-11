Nordkreis /Cloppenburg Erst vor wenigen Wochen hatten sie Oldenburg lahmgelegt, nun werden mehrere Tausend Landwirte am Donnerstag anlässlich der Umweltministerkonferenz in Hamburg mit ihren Traktoren gegen die Umwelt-, Agrar- und Handelspolitik demonstrieren. Insgesamt werden rund 4000 Trecker im Stadtgebiet erwartet. Darunter werden auch 30 bis 40 Schlepper aus dem Landkreis Cloppenburg sein, sagte René Roberg aus Essen-Uptloh. Die Landwirte machten sich am Mittwochabend vom Marktplatz in Cloppenburg aus im Korso auf den Weg, von Streifenwagen begleitet, in Richtung Wildeshausen. Dort sollten zehn Landwirte dem Landkreis Vechta zum Korso stoßen. Gemeinsam setzten sie die Fahrt in Richtung Hollenstedt über mit der Polizei abgesprochene Routen fort, wo die Landwirte übernachten wollten. Um sieben Uhr wollen sie sich an diesem Donnerstag dann in Richtung Hamburg aufmachen, um gegen das Agrar-Paket der Bundesregierung, das unter anderem eine Verschärfung der Düngeregeln vorsieht, zu protestieren.