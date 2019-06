Barßel Die Lebensbedingungen für Menschen mit Einschränkungen verbessern, um dieses Ziel auch in Barßel zu erreichen, wurde vor rund einem Jahr ein Beirat für Menschen mit Behinderung/Einschränkungen ins Leben gerufen. Vorsitzende ist Michaela Heitmann, ihre Stellvertreterin ist Liane Rolfes. Nach einem Jahr wurde nun ein kleines Fazit der Arbeit gezogen und dieses fiel positiv aus: „Wir sind als Beirat in fast allen Fachausschüssen der Gemeinde Barßel beratend tätig. Ebenso stehen wir in ständigem Kontakt mit der ergänzenden unabhängigen Teilhabe Beratung (EutB) in Cloppenburg“, sagt Vorsitzende Heitmann.

Einmal im Monat ist der Beirat mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Barßel vertreten. Allerdings war das Interesse der Menschen an unserer Arbeit nicht so, wie wir es uns vorstellen“, so Heitmann. Sie wünscht sich ein größeres Interesse an der Arbeit, denn dem Beirat sei es ein wichtiges Ziel, Barrieren in den Köpfen abzubauen und zu einem neuen Miteinander zu kommen, um Ursachen für mögliche Benachteiligungen zu beheben.

Kreativ ist der Behindertenbeirat in der Gemeinde Barßel auch. So nahmen die Barßeler Ehrenamtlichen am Stuhlprojekt „Nimm Platz – Einfach Mensch sein“, des Caritas Vereins Altenoythe teil.

„Wir haben zwei Stühle zu unserem Wohlfühlplatz gestaltet. Ein Sitzplatz möchte aus dem Lebensalltag Wünschen, Eindrücke, Erfahrungen und Hoffnung des Miteinander zum Ausdruck bringen. Der Rollstuhle steht für Menschen mit Behinderung und der Küchenstuhl für die Gesellschaft“, sagt die Vorsitzende. Der Stuhl steht derzeit bei der Kunstausstellung im Kreishaus Cloppenburg.

„Es gibt Dinge des täglichen Lebens, an die gesunde Menschen einfach nicht denken oder einfach nur so wahrnehmen“, sagt Beiratsmitglied Fritz Brandt. „Dazu gehören beispielsweise Bordsteinabsenkungen, Signalgeber an den Ampeln oder Auswahl der Spielgeräte an den Kinderspielplätzen’“, nennt Brandt einige Verbesserungen, die die äußeren Lebensumstände der Menschen mit Behinderung und Einschränkungen in der Gemeinde Barßel verbessern könnten.

„Letztlich sind wir froh, dass wir als Beirat unsere Stimme in der Gemeinde Barßel erheben können, um für Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen gleiche Chancen zu erreichen, am täglichen Leben in der Gesellschaft teilzuhaben“, so der Behindertenbeirat.