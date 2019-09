Barßel Alle zwei Wochen wird es ernst im Kindergarten Heilige Familie in Barßel. Die Abgeordneten mit ihren Ordnern und Akten betreten den Raum, der eigentlich nur für Erzieherinnen und Mitarbeiter gedacht ist. Wichtige Entscheidungen stehen an. Das Volk hat zwei konkrete Forderungen – Stockwurst grillen oder eine Hüpfburg. Die Abgeordneten sind sich einig – beides geht nicht. Eine Abstimmung muss her.

Mit einem gemalten Ergebnisprotokoll geht Enna zurück in ihre Gruppe. Darauf: eine Hüpfburg und die Stockwurst. Die Kinder selbst haben jetzt die Wahl. Dafür gibt es in der Kita zwei Abstimmungsröhren – die Mehrheit an Bällen zeigt, welche Maßnahme vom Parlament umgesetzt werden soll.

„Transparenz fängt schon im Kindergarten an. So kann jedes Gruppenkind sehen, wie Mehrheiten entstehen“, sagt Erzieherin Corinna Geesen. Und etwas später hat es das Kinderparlament schon geschafft: eine Hüpfburg zieht in den Kindergarten.

„Immer zum Weltkindertag starten wir die Parlamentsarbeit im neuen Kindergartenjahr. Die Hüpfburg haben wir sogar umsonst von Michael Nitschke bekommen“, berichtet Geesen. Die Baukosten konnten so vom Parlament auf ein Minimum reduziert werden. Und jeder Gruppe darf einmal: Von 8 bis 13 Uhr wird in dieser Woche gehüpft bis zum Gehtnichtmehr. „Schlafen konnten die Kinder in dieser Woche sehr gut, berichteten uns zahlreiche Eltern“, sagt Geesen mit einem Schmunzeln.

Seit rund zwei Jahren hat der Kindertagesstätte an der Hafenstraße jetzt ein Kinderparlament. Aus jeder Gruppe nehmen insgesamt drei Kinder teil – ein Jüngeres, ein Älteres und eines im Vorschulalter. So wird im Parlament auch jede Altersgruppe gut vertreten. Während der Sitzung müssen Louis, Martha, Keno und Berfin – alles Abgeordnete im Parlament – dann gut aufpassen und auch immer wieder Protokoll schreiben.

Im Anschluss haben sie dann die Aufgabe, die Ergebnisse aus den Sitzungen in ihrer Gruppe bekannt zu machen. „Da stehen die Kinder dann komplett im Mittelpunkt und lernen es schon im Kindergarten, vor einer größeren Gruppe zu sprechen“, sagt Geesen. Ebenfalls entwickeln die Kinder ein Verständnis für Demokratie und sehen auch schon in jungen Jahren, dass man innerhalb einer Gruppe nie nur seinen eigenen Kopf durchsetzen kann.

In der zurückliegenden Parlamentsperiode hat die Kinderregierung schon einiges erreicht. Neben der Hüpfburg hat sie auch einen Tag der offenen Tür mitgestaltet und selbst angeregt, dort Marmelade zu verkaufen. Ebenfalls haben sich die Kinder für eine neues Steuerrad für das Schiff auf ihrem Spielplatz stark gemacht. „Die Kinder haben einen Antrag formuliert und den zu unserer Leiterin Beate Dirkes gebracht“, berichtet Geesen. Danach durften sie auch auswählen, welche Form und Farbe das Steuerrad haben darf.

Grundsätzlich schreiben die Erzieherinnen alle Ideen des Parlaments auf. Die Arbeit des Gremiums wird dann in einem Ordner gesammelt, den sich auch die Eltern anschauen können.