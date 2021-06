Gemeinderatswahl in Barßel: Vier Kandidaten treten für Grüne an

Barßel Mit vier Kandidatinnen und Kandidaten treten die Grünen bei der Gemeinderatswahl in Barßel an. Cornelia Ballent, Hannes Coners, Steffen Schmidt und Tim Völkel stehen auf der Liste der Parte für die Kommunalwahl am 12. September.

In den vergangenen Monaten waren die Grünen auch mit mehreren Aktionen in der Gemeinde Barßel auf die Suche nach Kandidaten für die Gemeinderatswahl gegangen. Nun wollen sie mit ihren vier Kandidaten in den kommenden Monaten einen fairen Wahlkampf führen. Eine sach- und werteorientierte Politik, die unter anderem dem Umwelt- und Klimaschutz einen zentralen Wert bemisst, soll dabei im Mittelpunkt stehen. „Jeder von uns bringt unterschiedliche Kernthemen und Kompetenzen ein, mit denen wir uns als Team gut ergänzen und die Gemeindepolitik abdecken werden können“, teilen die vier Grünen-Kandidaten mit. Gemeinsam mit drei weiteren Grünen aus dem Saterland gehen Cornelia Ballent und Hannes Coners auch für die Kreistagswahl ins Rennen.

Einen Wechsel bei den Grünen hat es im Barßeler Gemeinderat gegeben. Manfred Lorentschat hat sein Mandat an Brigitte Ebben übergeben. Sie bleibt bis zum Ende der Wahlperiode im Barßeler Rat.

