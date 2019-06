Barßel Die Flügel der Ebkensschen Windmühle in Barßel werden sich auch weiterhin im Wind drehen. Nachdem bis vor wenigen Tagen die Zukunft des Wahrzeichens Barßel noch ungewiss war, ist nun der Fortbestand des unter Denkmalschutz stehenden Ensembles gesichert. Die Gemeinde Barßel übernimmt das Mühlenensemble (Mühle, Müllerhaus, Pferdestall und Grundstück), dafür erhält der Eigentümer Hans-Friedrich Ebkens aus Lohe eine im Eigentum der Gemeinde Barßel befindlich ungefähr 3,6 Hektar große landwirtschaftliche Ackerfläche an der Friesenhofstraße in Neulohe, wo derzeit noch der Mais wächst.

Nachdem der Rat auf seiner Sitzung am Mittwochabend im Pfarrheim Barßel in geheimer Sitzung grünes Licht zu diesem ausgehandelten Grundstückstausch mit dem Eigentümer mit nur einer Gegenstimme aus der SPD-Fraktion zugestimmt hatte, setzten bereits am Donnerstagmorgen bei einem Harkebrügger Notar Bürgermeister Nils Anhuth und Mühleneigentümer Hans-Friedrich Ebkens ihre Unterschrift unter den Grundstückstauschvertrag.

Schon am Ratsabend hatte Anhuth den 45-jährigen Eigentümer Ebkens telefonisch über die Entscheidung des Rates informiert. „Wir werden nun sehen, wo das Mühlenensemble in unserem Eigentum ist, wie das Nutzungskonzept für die kommenden Jahre aussehen kann“, erklärte Bürgermeister Nils Anhuth. Das hatte insbesondere die SPD-Fraktion von der Zustimmung zum Grundstücksaustausch abhängig gemacht. „Unsere Fragen zur Zukunft der Mühle hat der Bürgermeister uns zur Zufriedenheit beantwortet und daher konnten wir mit einer Ausnahme dem Tausch auch zustimmen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Nüdling.

„Wir waren von der CDU-Fraktion immer dafür, dass das Baudenkmal Mühle für die Gemeinde Barßel erhalten bleiben muss. Nun hat die Gemeinde auch die Möglichkeit, für notwendige weitere Renovierungen Zuschüsse zu beantragen“, begrüßte der Fraktionsvorsitzende Hans Eveslage die Entscheidung. Mit der Übernahme werde auch die bisherige Arbeit des „Arbeitskreises Windmühle“ des Bürger-und Heimatvereins Barßel gewürdigt. „Mit dem Tausch sind die Besitzverhältnisse endgültig geklärt. Eine Ruine auf ewige Zeiten ist vermieden worden. Der Tauschwert ist realistisch und es wurde gut verhandelt. Eine wohl kostenträchtige gerichtliche Auseinandersetzung vermieden“, freute sich auch der Fraktionsvorsitzende der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne, Josef Wagner. „Die Mühle bliebe jetzt der Nachwelt erhalten. Der gordische Knoten zwischen Ebkens und der Gemeinde wurde zum Wohle aller Bürger und Besucher der Gemeinde geschlagen“, so Wagner.

„Für das zum Mühlenensemble gehörende Müllerhaus (derzeit noch Restaurant), der Pachtvertrag mit den Betreibern endet mit Monatsende, werden wir eine Analyse zur Nutzungsmöglichkeit machen. Ich denke, wir werden ein Fachbüro hinzuziehen, um zu sehen welche Möglichkeiten einer Nutzung unter den Gesichtspunkten des Denkmalschutzes möglich ist“, so Bürgermeister Nils Anhuth