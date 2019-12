Barßel Wie geht es mit dem Mühlenensemble weiter? Welches Konzept passt in das zurzeit leerstehende Müllerhaus? Mit diesen Fragen wandte sich die Gemeinde Barßel nach dem Erwerb der beiden symbolträchtigen Gebäude an die Bürgerinnen und Bürger. In einem Ideenwettbewerb waren Interessierte aufgerufen, ihre Vorschläge für eine Nachnutzung des Gebäudes einzureichen.

Insgesamt sind ein zwölf Vorschläge im Barßeler Rathaus eingegangen. „Die Bandbreite der eingereichten Vorschläge reichte von verschiedenen gastronomischen Betrieben über Beherbergungsbetriebe und Gemeinbedarfsnutzungen bis hin zu sozialen Einrichtungen“, sagte Bürgermeister Nils Anhuth im Gespräch mit dieser Zeitung. Parallel zu der Bürgerbeteiligung hat sich ein Planungsbüro Gedanken zur künftigen Nutzung des Ensembles gemacht. „Das Büro wird nun die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung einarbeiten und aufbereiten. Die Ergebnisse sollen im Januar 2020 im Rahmen einer öffentlichen Versammlung allen Interessierten präsentiert werden und in der Folge als Grundlage für die Beratung in den Rats-Gremien dienen“, gibt Anhuth bekannt.

Doch was hält der Bürgermeister von den Ergebnissen des Ideenwettbewerbs? „Aus meiner Sicht waren auf jeden Fall bereits einige interessante Ideen dabei. Wichtig wird sein, dass das Anliegen, das Baudenkmal Mühlenensemble für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, mit den finanziellen Rahmenbedingungen im Einklang steht, sprich: dass eine für die Gemeinde tragbare Lösung gefunden wird.“

Nach zähen Verhandlungen mit der Familie Ebkens gelang es der Gemeinde im Juli dieses Jahres, das Mühlenensemble, bestehend aus Müllerhaus und Mühle, zu erwerben. Während das Gebäude nach dem Auslaufen des Pachtvertrags mit den Restaurantbetreibern im Müllerhaus aktuell leer steht, läuft der Betrieb an der Mühle normal weiter. Das Mühlenteam des Bürger- und Heimatvereins Barßel kümmert sich weiterhin um den Erhalt und die Besichtigung des Wahrzeichens. Ebenfalls können weiterhin Trauungen in dem historischen Gemäuer stattfinden.