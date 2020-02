Barßel Es dauert keine zwei Monate mehr. Am 1. April dieses Jahres soll das neue Rufbus-System im Landkreis Cloppenburg den bestehenden öffentlichen Personennahverkehr unterstützen. Auch in der Gemeinde Barßel sollen dann Busse durch die Ortschaften fahren, die auch nach Bedarf Passagiere befördern. Für dieses neue Angebot, es wird eingeführt unter dem Namen „moobil+“, ist die Gemeinde Barßel auf der Suche nach Unterstützung aus der Bevölkerung und sucht ehrenamtliche „Mobilitätspaten“. Die NWZ beantwortet die wichtigesten Fragen.

Was sind die Aufgaben des Mobilitätspaten ?

Die Verkehrsleistung des Rufbus-Systems ist unterteilt in festen Linienverkehr und Bedarfsverkehr (nur auf Anforderung). Über eine internetbasierte Buchungsplattform oder telefonisch können Nutzer sich einen Platz in den achtsitzigen, barrierefreien Niederflurbussen reservieren. Die Mobilitätspaten geben Hilfestellung bei der Nutzung der moobil++-Angebote wie zum Beispiel Fahrplan-Auskünfte, Hilfe bei der Buchung oder App-Anmeldung. Gleichzeitig sollen die Paten für die Beantwortung von Fragen rund um „moobil+“ zur Verfügung stehen und Werbung für das System im eigenen Umfeld machen.

Wie werden Mobilitätspaten unterstützt? ?

Die Unterstützung und Hilfestellung wird durch die Mobilitätszentrale in Cloppenburg gewährleistet. Dort werden die neuen Paten auf ihre Aufgabe vorbereitet und geschult. Dafür bekommen die Paten verschiedene Info- und Werbematerialien und können sich mit allen anderen Mobilitätspaten im Landkreis vernetzen. Als Gegenleistung haben die Mobilitätspaten in allen Bussen des neuen Systems freie Fahrt. Informationen über die Mobilitätspaten der Gemeinde werden auf der moobil+-Homepage und in der Mobilitätszentrale veröffentlicht.

Wie wird man Mobilitätspate ?

Wer Fragen zu dem Thema hat oder Interesse, ein Mobilitätspate zu werden, kann sich ab sofort bei Janina Wlodarczyk von der Gemeinde Barßel, unter wlodarczyk@barssel.de oder unter Telefon 04499/8150 melden.