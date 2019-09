Barßel Freundschaftlicher Besuch in Barßel: 29 Vertreter der polnischen Partnergemeinde Elblag sind an diesem Wochenende zu Gast. Am Freitagvormittag hießen Bürgermeister Nils Anhuth und die Vorsitzenden der Ratsfraktionen die Delegation willkommen. Da das Rathaus der Gemeinde derzeit nicht zur Verfügung steht, kamen die Beteiligten ins Pfarrheim St. Ansgar an der Marienstraße.

Diesmal gibt es zudem einen besondere Grund zum Feiern: Die Partnerschaft mit Elblag besteht seit 2001, ist also volljährig geworden. Anhuth griff in seiner Willkommensrede, die er auf Englisch hielt, auch den Brexit und die politisch unruhige Situation in vielen Teilen Europas auf und betonte in dem Zusammenhang die Wichtigkeit der Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden.

Zygmunt Tucholski, Bürgermeister von Elblag, bedankte sich für die freundliche Begrüßung. „Trotz des offiziellen Charakters fühlt es sich immer so an, als wenn wir bei Freunden zu Gast wären“, sagte er. Er ging zudem auf den Empfang im Pfarrheim statt im Rathaus ein: „Uns ist egal, wo wir uns treffen. Uns macht nicht der Platz glücklich, sondern die Menschen, denen wir hier begegnen.“

In der Delegation sind Menschen aus allen Bereichen der Gemeinde vertreten: Politiker, Vertreter von Vereinen und Heimatvereinen, Feuerwehrmänner und auch Polizisten. Einige Personen seien laut Tucholski bereits zum zweiten oder dritten Mal zu Gast in Barßel und kommen immer gerne wieder, andere seien zum erstmalig hier.

Auch Barbara Bruzdewicz, Vorsitzende des Rates in Elblag, freute sich über die Gelegenheit, Kontakt mit den Vertretern der Partnergemeinde aufnehmen zu können. Genowefa Kwoczek, Kreispräsidentin des Kreises Elblag mit neun Gemeinden und frühere Bürgermeisterin von Elblag, ist davon überzeugt, dass die Partnerschaft von Tucholski und Anhuth weiter aufrecht erhalten wird. Nach der Begrüßung trugen sich die polnischen Gäste ins Gästebuch der Gemeinde Barßel ein und überreichten jedem Barßeler Vertreter ein kleines Präsent.

Anschließend zeigte Bürgermeister Nils Anhuth seinen Gästen die sanierte Drei-Feld-Sporthalle, ehe es zum Mittagessen in die Mensa des Schulzentrums ging. „In Barßel gibt es viel zu sehen und zu bewundern“, sagte Tucholski begeistert. Am Nachmittag stand der Besuch der Johanniterkapelle im saterländischen Bokelesch auf dem Programm.

An diesem Samstag wird die Gruppe noch einige Firmen in der Umgebung besichtigen, ehe am Abend bei der Feuerwehr Barßel gegrillt wird. Nach Aurich zum Energie-Erlebnis-Zentrum geht es am Sonntag, danach werden die Küste und das Weltnaturerbe Wattenmeer besichtigt.