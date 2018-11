Barßel Eigentlich ist es beschlossene Sache, dass das jetzige Rathaus in Barßel dem Erdboden gleich gemacht und dafür auf dem Grundstück, wo sich zur Zeit noch die Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt befindet, ein Bürgerhaus mit Verwaltungstrakt gebaut werden soll. So hat es der Rat der Gemeinde Barßel im September 2017 beschlossen. Auf der Ratssitzung am Montagabend im Hotel Niehaus sollte es daher auch nur noch um die Auslobung zum Realisierungswettbewerb gehen. Doch es kam zu einem heftigen Wortgefecht zwischen der CDU-Fraktion und der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne. „Die Auslobung des Architektenwettbewerbs führt zu weiteren Preissteigerungen. Ein Neubau ist mit Eigenmitteln nicht finanzierbar und ein Finanzierungsplan liegt nicht vor. Rücklagen für einen Neubau sind nicht geschaffen worden. Einen Neubau nur durch neue Schulden lehnen wird von der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne ab“, erklärte Fraktionsvorsitzender Josef Wagner. Der Neubau – Kostenpunkt rund 5 Millionen Euro – sei für die Gemeinde nicht finanzierbar. Der Schuldenberg würde für Kreditaufnahme und Kreditermächtigungen auf rund 20 Millionen Euro wachsen.

„Der Name Bürgerhaus mit Verwaltungstrakt ist ein Taschenspielertrick, um an Zuschüsse zu kommen. Ein Etikettenschwindel, denn der Verwaltungstrakt soll weiterhin wie ein Rathaus genutzt werden“, warf Wagner der Verwaltung und der CDU-Fraktion vor. „Ich wehre mich dagegen, von einem Taschenspielertrick zu sprechen. Der Neubau ist beschlossene Sache. Wir sind nicht mehr hier, um zu diskutieren“, hielt Bürgermeister Nils Anhuth dagegen.

Kommentar Sicherlich gibt es für beide Seiten gute Argumente. Der Neubau des Rathauses oder Bürgerhauses belastet die finanzielle Situation der Gemeinde, und für viele Bürger gibt es wohl wichtigere Projekte für Investitionen in Barßel. Auf der anderen Seite ist das bestehende Rathaus in die Jahre gekommen, große Menschen müssen auf der Treppe um das Wohl ihres Hauptes fürchten und eine Barrierefreiheit fehlt gänzlich. Jetzt, nachdem die Gemeinde Barßel auch einen Behindertenbeirat hat, wird in Zukunft wohl kaum eine Ratssitzung mehr im Rathaus stattfinden können. Doch viel wichtiger ist eine recht einfache Tatsache: Der Neubau ist entschiedene Sache. Der Ratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr war deutlich. Das muss auch die Bürgerfraktion jetzt akzeptieren. Jede weitere Diskussion wirft die Planungen zurück und verbreitert die Gräben zwischen den Ratsmitgliedern. Da eine Entscheidung gefallen ist, sollten nun auch alle Akteure an einem Strang ziehen und die Planungen vorantreiben. Den Autor erreichen Sie unter Entschieden ist entschieden Den Autor erreichen Sie unter Den Autor erreichen Sie unterelsen@infoautor.de

„Hier werden Steuergelder der Bürger verbrannt. Das jetzige Rathaus ist noch voll funktionsfähig. Hier werden Millionen rausgeworfen. Ich kaufe mir auch nicht gleich ein neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist“, warf Ratsherr Manfred Lorentschat (Grüne) der CDU vor. „Wir haben lange diskutiert. Heute wird umgesetzt, was wir schon lange im Rat beschlossen haben. Wenn man keine demokratischen Ratsbeschlüsse akzeptieren will, dann tut es mir leid“, entgegnete der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Eveslage. Als Frechheit bezeichnete Eveslage die Äußerungen von Wagner, die Mehrheitsfraktion wolle nicht, dass die BfB im Sachpreisrichtergremium mitarbeite. Die CDU billige sogar der Gruppe einen Sitz im Sachpreisrichtergremium, obwohl sie es nach der Sitzstärke nicht müsste. „Das habe ich Wagner sogar schriftlich mitgeteilt. Seine Argumentation ist eine grobe Unverschämtheit“, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Auf eine letzte Frage des Ratsvorsitzenden Christoph Raming (CDU), ob Josef Wagner nun mitarbeiten wolle oder nicht, knickte Wagner letztlich ein und nahm den Sitz als Sachpreisrichter an. Seine Vertreterin ist Waltraut Frerichs. Mit den Gegenstimmen der Gruppe BfB/Grüne wurde die Auslobung zum Architektenwettbewerb beschlossen. Das in der Auslobung festgesetzte Preisgeld wurde auf 30 000 Euro festgesetzt.