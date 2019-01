Bösel „Das Betreuungsangebot könnte knapp werden“, glaubt Bürgermeister Hermann Block in Bezug auf die Kindergarten-Situation in Bösel, versichert aber: „Wir werden den Rechtsanspruch für Kinder ab drei Jahren unter Einbeziehung des Standortes in Petersdorf erfüllen können.“ Ob das auch politisch gewollt sei, müsse dann der Rat entscheiden.

Konkrete Zahlen liegen der Gemeinde nicht vor. Zu Beginn dieses Jahres hatte eine Großtagespflege in Bösel ihren Betrieb eingestellt – Plätze, die in diesem Jahr fehlen werden. Klarheit über die Anmeldesituation in den Kindertagesstätten in Bösel erwartet die Gemeinde bis Ende Januar. Die Anmeldetage laufen am 21. und 22. Januar.

Bürgermeister Hermann Block ruft die Eltern auf, von den Anmeldetagen auch Gebrauch zu machen, damit die Gemeinde möglichst frühzeitig Klarheit erhält. Sollte es zu Engpässen kommen, wird im dafür zuständigen Arbeitskreis, in dem auch die Kindertagesstätten vertreten sind, nach einer Lösung gesucht.

Dass es durch die Gebührenfreiheit für Kindergartenkinder, die seit dem vergangenen Jahr greift, zu vermehrten Anmeldungen kommen wird, glaubt der Verwaltungschef eher nicht. „Wir hatten in Bösel eh schon eine sehr hohe Anmeldequote von Kindern ab drei Jahren.“

Sicherlich werde auf lange Sicht aber die Kindertagesstätten-Situation zum Thema werden, glaubt Block. Dann wird es vermutlich darum gehen, eine neue Kindertagesstätte in Bösel zu errichten. Denn sowohl die Kita St. Anna als auch die Kita St. Raphael können nicht mehr erweitert werden. Die politischen Gremien werden sich damit irgendwann befassen müssen.

Anmeldungen am 21. und 22. Januar Eltern, deren Kinder ab Sommer 2019 einen Kindergarten oder Krippenplatz benötigen, können ihre Kinder an folgenden Tagen in den Einrichtungen anmelden: St.-Anna-Kindertagesstätte, Leitung: Ulla Peters, Herderstraße 3, Telefon 04494/ 91084 Anmeldung: 21. und 22. Januar, jeweils von 8.30 bis 13 Uhr St.-Franziskus-Kindergarten, Leitung: Madita Bley, Schulstraße 6, Petersdorf, Telefon 04494/8401, Anmeldung: 21. Januar von 13 bis 15.30 Uhr St.-Raphael-Kindertagesstätte, Leitung: Helga Hespe und Birgit Memering, Am Kirchplatz 30, Telefon 04494/ 311, Anmeldung: 21.und 22. Januar, jeweils von 8.30 bis 15 Uhr Eine Anmeldung bedeutet keine Zusage für die jeweilige Kita. Die Platzvergabe erfolgt nach Eingang aller Anmeldungen. Bei der Anmeldung können die einzelnen Angebote der verschiedenen Einrichtungen erfragt werden. Bei weiteren Fragen oder zur Terminvereinbarung – abweichend der angegebenen Anmeldezeiten – stehen die Leiterinnen gerne telefonisch zur Verfügung.