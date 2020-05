Corona-Krise: Rathaus öffnet für Publikumsverkehr

Bösel Einzelhandel, Gastronomie, Friseure – die meisten Dienstleister dürfen langsam zur Normalität zurückkehren. So öffnet auch das Rathaus wieder für „personennahe Dienstleistungen“: Ab Montag dürfen die Bürger wieder persönlich im Rathaus erscheinen. Allerdings appelliert die Verwaltung an die Bürger, nur vorbeizukommen, wenn das wirklich nötig hin. „Viele Angelegenheiten können telefonisch oder per E-Mail geklärt werden, Unterlagen müssen nicht persönlich abgegeben werden, sondern können auch in den Postkasten des Rathauses eingeworfen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. „ Grundsätzlich ist daher eine vorherige telefonische Terminabsprache empfehlenswert.“

Weiterhin gelten Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus. Die Besucher müssen einzeln kommen, es sei denn, es wird ein Dolmetscher benötigt. Rein geht es über den Haupteingang, raus an der nördlichen Seitentür in Richtung Fußgängerampel. So soll ein Begegnungsverkehr verhindert werden. Es besteht Maskenpflicht und die Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Am Eingang sind die Hände zu desinfizieren.

Alle Rathausbesucher werden bei dem jeweiligen Mitarbeiter regiestiert, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Wer warten muss, muss eine der Sitzmöglichkeiten nutzen. Wenn diese besetzt sind, muss draußen gewartet werden. Auch dies sei ein Grund, sich einen Termin geben zu lassen, teilt die Verwaltung mit.

