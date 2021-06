Kommunalwahl in Bösel: CDU schickt 21 Bewerber ins Rennen

Bösel Die CDU Bösel schickt als neuen Kandidaten für den Kreistag den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Bösel, Ludger Beeken, ins Rennen. Er tritt für den nicht wieder kandidierenden Reinhard Lanfer bei der Kommunalwahl in diesem Jahr am 12. September an. Erneut auf der Bewerberliste für den Kreistag steht Heinrich-Konrad (Heiko) Thoben. CDU-Verbandsvorsitzender Markus Lamping freut sich, dass auch mit Beeken ein sehr erfahrener Kommunalpolitiker kandidiere.

Auf der Delegiertenversammlung hat die CDU Bösel auch ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt. Die Wahl der Bewerber für den Kreistag und auch den Gemeinderat erfolgte geheim. Die Ergebnisse waren alle einstimmig.

Von den Kandidaten sind zwölf Erstbewerber: Lena Tholen, Gerda Schewe, René Krug, Jens Wieczorek, Andre Brunemund, Egon Näser, Herbert Knies, Heinz Jöring, Ralf Meyer, Andreas Engraf, Joachim Heinze und Michael Oltmann.

Neun Kandidaten sind Wiederbewerber: Ludger Beeken, Benjamin Dirks, Thomas Butz, Markus Schulte, Theodor Gelhaus, Stephan Sandmann, Hubert Bünger, Josef Hatke und Ralf Elberfeld.

Der Vorstand der CDU Bösel meint, den Wählerinnen und Wählern ein attraktives Kandidatenteam zu bieten, welches alle Böseler Bezirke abbilde und von Alter, Beruf, sowie von Neulingen zu erfahrenen Ratsmitgliedern ein breites Spektrum biete.

Schade sei nur, so Lamping, dass trotz intensiver Suche nur zwei Frauen zu einer Kandidatur motiviert werden konnten.