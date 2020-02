Bösel „Das sind tolle Nachrichten. Ein guter Tag für die Gemeinde Bösel.“ Diese Aussage von Bürgermeister Hermann Block am Mittwochabend im Rathaus Bösel war dem Besuch des Verkehrsministers Bernd Althusmann (CDU) geschuldet. Denn dieser war auf Einladung des Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (CDU) nicht mit leeren Händen gekommen, sondern hatte brandheiße Neuigkeiten dabei: Demnach wird die Ortsdurchfahrt Bösel (L 835, Friesoyther Straße/Garreler Straße) in das Programm zur Sanierung von Ortsdurchfahrten aufgenommen. Diese Information war brandneu, weil das Programm erst in einigen Wochen vorgelegt wird, machte Minister Althusmann klar. Demnach wird die Deckschicht auf der Straße abgefräst und erneuert.

Und nicht nur das: Das Land wird sich auch an der Finanzierung des Kreisverkehrs bei der Kirche beteiligen. Grundlage ist, dass die Kreuzung (erneut) als Unfallhäufungsstelle gilt und insofern Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Die einfachste Möglichkeit wäre, eine Ampel zu installieren. Dreiviertel der Kosten dafür übernehmen Land und Kreis, die Gemeinde trägt – dadurch, dass sie nur mit einer Gemeindestraße am Kreisel liegt – ein Viertel.

Zudem hatte die Gemeinde rund 170 000 Euro an Ablöse für künftige Unterhaltung eingeplant. Die Summe aber wird sich nach Auskunft von Klaus Haberland, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, deutlich reduzieren. Rund 300 000 Euro weniger wird die Gemeinde damit für den rund eine Million Euro teuren Kreisel ausgeben müssen, freute sich Bürgermeister Hermann Block.

Weitere Kostenersparnis könnte bringen, dass beide Maßnahmen zusammen ausgeschrieben werden und so miteinander koordiniert werden können.

Mitgeplant werden kann auch eine Fußgängerampel in Höhe der Verbrauchermärkte. Dem Ansinnen von Bürgermeister Block stand Haberland – anders als einem Zebrastreifen – jedenfalls positiv gegenüber.

Die Vorarbeiten für den Kreisverkehr sollen noch in diesem Jahr nach den Euro-Musiktagen starten: Das Kriegerdenkmal muss verlegt und die alte Post muss abgerissen werden. Die Baustelle wird im Frühjahr 2021 eingerichtet und die Gemeinde wohl das komplette Jahr beschäftigen.

Auch an der Kreuzung zur Jägerstraße sähe die Politik gerne einen Kreisel, brachte CDU-Fraktionsvorsitzender Ludger Beeken einen weiteren verkehrsplanerischen Wunsch vor. „Dort herrscht Chaos.“ Allerdings ist diese Kreuzung kein Unfallschwerpunkt. Insofern hielt sich der Minister mit Zusagen für eine Finanzierung zurück. Diesen Kreisverkehr zu bauen, könne er der Gemeinde aber „gestatten“, kommentierte Haberland.

Haberland gab jedoch zu bedenken, dass einige Kreisverkehre zu Unfallschwerpunkten geworden seien. Querende Radfahrer würden in Kreiseln häufiger von Auto- oder Lkw-Fahrern übersehen. Deshalb würden nunmehr die Fahrradfahrer vor Kreiseln auf die Straße geführt.