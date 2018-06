Bösel Wenn Heinz Wilke auf fast 45 Jahre bei der Polizei zurückblickt, ist er mehr als zufrieden. Die „erfüllte Dienstzeit“ (Wilke) würdigte am Donnerstagmorgen Polizeidirektor Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, der den Polizeioberkommissar offiziell in den Ruhestand verabschiedete. Den Glückwünschen zum Ruhestand folgen an diesem Freitag weitere, denn Wilke feiert heute seinen 62-jährigen Geburtstag. Doppelt Grund zum Feiern also.

Sagehorn bezeichnete Wilke als „geradlinig, besonnen, offenherzig und von Kollegen wertgeschätzt“. Vor allem aber zeichne ihn ein hervorragender Umgang mit Menschen aus – ein Attribut, das Wilke schon das Leumundszeugnis seines früheren Klassenlehrers zugebilligt hatte. Wilke sei ein „Dorfsheriff, wie er im Buche steht“.

Als solcher hat sich Heinz Wilke, der in Friesoythe wohnt, auch vor allem in den vergangenen elf Jahren gesehen, als er die Polizeistation in Bösel gemeinsam mit Johannes Millhahn in „hervorragender Zusammenarbeit“ (Wilke) führte. Dort übernahm er in den vergangenen Jahren auch die Bearbeitung von schweren Verkehrsunfällen für den gesamten Nordkreis.

Zuvor war Wilke, der am 3. September 1973 im Alter von 17 Jahren in den Polizeidienst eingetreten war, mehr als 30 Jahre bei der Polizei in Friesoythe tätig. Dort war er Sachbearbeiter im Einsatz- und Streifendienst, übernahm außerdem die Verkehrssicherheitsarbeit in Kindergärten und Schulen des Nordkreises – eine Arbeit, die ihm viel Spaß machte und die er auch später in Bösel weiter machte. Spätestens mit der Abordnung nach Bösel 2007 habe er sich mit den Menschen und der Gemeinde verbunden gefühlt, schildert Wilke.

Ein wichtiger Rückhalt bildete Ehefrau Gudrun, mit der er seit 1987 verheiratet ist. Sie war ihm wichtiger Gesprächspartner gerade auch nach schwierigen, belastenden Einsätzen. „Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, sagte Heinz Wilke im Gespräch mit der NWZ.

Und davon gab es einige in 45 Jahren Berufsleben, erinnerte sich Wilke. Die Zeiten bei der Bereitschaftspolizei in Oldenburg ab 1974 mit dem Einsatz beim Atommeiler Grohnde. Was als friedlicher Protest gegen den geplanten Atommeiler geplant war, wurde zu einer regelrechten Schlacht zwischen Demonstranten und Polizisten. An monatelange Objektschutz-Einsätze in Zeiten des RAF-Terrorismus erinnert sich Wilke.

Besonders belastend seien Unfälle und Verbrechen mit Beteiligung von Kinder gewesen. Enorm sei der Druck auf die Polizeibeamten im Frühjahr 1998 gewesen, schildert Wilke – Tage in „ständiger Anspannung“: Der Mord an Christina „Nelly“ Nytsch und die Fahndung nach dem Mörder Ronny Rieken bewegte die Region wie kein Verbrechen seither. Gleichwohl sagt Heinz Wilke, habe er die Entscheidung, Polizist zu werden, nie bereut. „Es war immer mein Traum. Etwas anderes kam für mich nicht in Frage.“

In Bösel hat er drei Umzüge mitgemacht. War die Polizeistation zunächst gegenüber des Rathauses noch sehr beengt untergebracht, zogen die Polizisten bald ins Rathaus um. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinde sei hervorragend gewesen, sagt Wilke. Bürgermeister Hermann Block kann das bestätigen. Als die Gemeinde die Räume selber benötigte, wurde eine neue zentrale Heimat auch mit Unterstützung der Gemeinde gesucht – und Am Kirchplatz 15 gefunden.

Zeit für die zwei Enkelkinder und für Ehefrau Gudrun –darauf freut sich Heinz Wilke jetzt. Reisen an die Lieblingsziele – die Ostsee und die Balearen – will er unternehmen. Und vor allem seinen Freiraum genießen.