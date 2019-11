Christoph Eilers informiert sich über Arbeit der Tafel

Einen ganzen Tag verbrachte der hiesige CDU-Wahlkreisabgeordnete Christoph Eilers (rechts) jetzt in der Cloppenburger Tafel, um sich über die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu informieren. Tafel-Vorsitzender Elmar Dubber gab Eilers einen umfassenden Überblick über die Arbeiten, über 240 Mitglieder zählt der Verein. Ein großer Teil engagiere sich regelmäßig in der Arbeit der Tafel und bilde so das Rückgrat für die Erfüllung der wichtigen Aufgaben der Einrichtung. „Ich bin sehr beeindruckt von der strukturierten und sehr gut organisierten Arbeit der vielen Helferinnen und Helfer, die so die Gewähr dafür bieten, dass sich die Kunden der Tafel auf die Einrichtung absolut verlassen können und hier gute und wichtige Hilfe bekommen“, so Eilers. Auch der enge Kontakt zu anderen Tafeln beeindruckte den Politiker, sowie auch die Spendenbereitschaft der Unternehmen, die Lebensmittel immer wieder und dauerhaft zur Verfügung stellen. Eilers ist im Landtag unter anderem Mitglied des Sozialausschusses. BILD: