Cloppenburg /eb Diese Frauen wollen mitgestalten, sind an verschiedenen Themen interessiert und haben Lust auf Herausforderungen. Dr. Irmtraud Kannen (Grüne), Marlies Hukelmann (CDU), Christiane Priester (SPD) und Jutta Klaus (UWG) eint noch etwas – sie alle sind Lokalpolitikerinnen im Stadtrat, Gemeinderat oder Kreistag.

Als Rednerinnen waren sie jetzt zur Podiumsdiskussion „Braucht Politik den weiblichen Blick“ der Volkshochschule Cloppenburg (VHS) gekommen, in der es darum ging, welche Gründe es für Frauen gibt, in die Politik zu gehen, was sie dort hält und welche Herausforderungen es dabei gibt. Moderiert wurde die Diskussion von Dr. Christina Neumann, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Kathrin Würdemann, Direktorin der Volkshochschule.

„Es macht Spaß, es ist nie langweilig, und es gibt immer neue Themen“, waren sich die vier Politikerinnen, die aus verschiedenen politischen Lagern kommen, einig. Dass es aber auch starken Gegenwind geben kann, wussten die vier Frauen ebenfalls zu berichten.

„Was sagt dein Mann?“

Den würde es nicht nur von den männlichen Kollegen, sondern auch von Frauen geben. „Hast Du nichts Besseres zu tun?“ „Wer kümmert sich um deine Kinder?“ „Selbst schuld, wenn du Stress hast.“ „Was sagt dein Mann dazu?“ – das seien Fragen, die einem Politiker niemals gestellt werden würden.

Anfeindungen und Intrigen seien nicht unnormal, auch innerhalb der eigenen Partei. Frauen müssten sich erklären, wenn sie in die Politik gehen wollen, ein dickes Fell und vor allem Durchhaltevermögen mitbringen. Das sei wohl auch einer der Gründe, weshalb in der hiesigen Lokalpolitik der Frauendurchschnitt in allen Gremien und Gemeinden unter dem niedersächsischen Durchschnitt liege.

Einhellig war die Meinung auch im Publikum, 20 Besucherinnen waren gekommen, dass es mehr Frauen in der Politik geben soll. Frauen hätten durch ihre Lebenssituation einen anderen Blick und einen anderen Erfahrungshorizont als Männer. So kommen Frauen zu Themen, die Männern gar nicht einfallen würden. Zum Beispiel, ob Mütter das gleiche Sitzungsgeld bekommen für den Ausfall ihrer Arbeitskraft wie Landwirte oder ob ein Mittagstisch für Kinder notwendig ist. Oder wie breit ein Gehweg sein muss, damit Rollstuhlfahrer durchkommen.

Beklagt wurde darüber hinaus die mangelnde Bereitschaft von Frauen, in die Politik zu gehen. Trotz Mentoringprojekten und gezielter Suche durch Parteien. Wie ernst diese „gezielte Suche“ wirklich ist, war eine Frage, die sich einige Besucherinnen stellten. Auch die Zeiten und der Respekt vor ehrenamtlich tätigen Politikern haben sich geändert: „Vor 25 Jahren war es eine Ehre, gefragt zu werden, ob man in die Politik will. Heute gibt es Schwierigkeiten, überhaupt jemanden zu finden“, erklärte Hukelmann aus eigener Erfahrung. In Zeiten, in denen Politiker und Parteien einen dramatischen Vertrauensverlust erleiden, in denen Misstrauen und Vorbehalte groß sind, in denen auch persönliche Anfeindungen an der Tagesordnung liegen, sei es nicht mehr so prestigeträchtig wie früher, in die Politik zu gehen.

Mehr weibliche Strategie

Aber – da waren sich Publikum und die Podiumsteilnehmerinnen einig: Es sollten mehr Frauen in die Politik. „Frauen müssen sich strategisch aufstellen und gegenseitig unterstützen. Und Männer müssen sich auf die Seite der Frauen stellen“ – so eine Besucherin, die diese Thematik wissenschaftlich untersucht hat. Aber, so zeigte zumindest die Zusammensetzung des Publikums an diesem Abend, von Seiten der Männer gibt es wenig Interesse.