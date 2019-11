Aloys Freese führt neuen Vorstand

Cloppenburg Nach monatelangen Querelen und gerichtlichen Auseinandersetzungen geht der Betreuungsverein Cloppenburg mit einem neuen Vorstand die Zukunft an. U.a. waren zwei Geschäftsführer, vier Vorstandsmitglieder und einige Betreuer zurückgetreten. „Wir wollen die Vergangenheit hinter uns lassen und nach vorne schauen“, so die neue Beisitzerin Ulla Thomée auf Nachfrage. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde der Pflegedienstleiter des Cloppenburger Alten- und Pflegeheims St.-Pius-Stift, Aloys Freese, als Nachfolger von Renate Berg gewählt, die nicht wieder kandidiert hatte. Stellvertretende Vorsitzende ist Renate Wingbermühle-Rißmann, die auch schon im alten Vorstand mitarbeitete. Das Amt des Schriftführers bekleidet Ulrike Scharff. Die neuen Beisitzer heißen Norbert Meyer, Herbert Hauke, Maria Koddenberg und Ulla Thomée. Letztere bestätigte auf Nachfrage, dass der Betreuungsverein zum 1. Januar 2020 von der Molberger Straße 21 in die Osterstraße umziehen werde. Nach einem positiven Geschäftsergebnis 2018 hatte es in diesem Jahr ein Minus gegeben. Und auch für das kommende Jahr soll es nach ersten Schätzungen rote Zahlen geben.