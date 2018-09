Cloppenburg Nachdem der zuständige Fachausschuss auf Kreisebene grünes Licht für ein Förderprogramm von Kunstrasenplätzen gegeben hat (NWZ berichtete), hat die CDU-Fraktion im Cloppenburger Stadtrat einen Antrag auf Förderung seitens der Stadt gestellt. Das Sonderprogramm des Landkreises, das noch vom Kreistag beschlossen werden muss, sieht vor, den Bau von bis zu drei Kunstrasenplätzen im Bereich des „Alten Amt Cloppenburg“, „Alten Amt Löningen“ und „Alten Amt Friesoythe“ mit jährlich 900 000 Euro zwischen 2019 und 2023 zu fördern. So unterstützt der Landkreis den Bau eines Platzes mit 300 000 Euro – dies sind etwa 40 Prozent der Gesamtkosten von 750 000 Euro. Voraussetzung ist, dass sich auch die Kommune mit dem gleichen Förderanteil beteiligt.

Die Vereine müssten so laut CDU noch einen Anteil von 20 Prozent – etwa 150 000 Euro – zahlen. „Im Ergebnis eine deutliche Belastung bei den Vereinen. Wir sind bereit diese Belastung durch einen zusätzlichen Zuschuss der Stadt, begrenzt auf zwei Kunstrasenplätze, unter Ausschöpfung aller Förderprogramme, Sponsoring, Eigenleistung etc. bis zu einem Gesamtförderwert von 95 Prozent der Maßnahme (40 Prozent Standard + maximal 15 Prozent = 55 Prozent + 40 Prozent Landkreis = 95 Prozent, Anm. d. Red.) aufzustocken“, heißt es in dem Antrag der CDU-Fraktion.

Der Vorschlag zum Sonderprogramm zur Förderung der Kunstrasenplätze soll nach dem Willen der Christdemokraten auf die Tagesordnung des zuständigen Fachausschusses und des Rastes der Stadt Cloppenburg aufgenommen werden. „Die Förderung des Sportes hat eine lange und gute Tradition in der Stadt Cloppenburg und ist nachhaltiger als viele, viele andere, teilweise wohl notwendige Ausgaben im Bereich der Prävention. Im Verhältnis zur Förderung zum Beispiel im Bereich der Leichtathletik halten wir diese Forderung für mehr als angebracht und angemessen“, begründet die CDU ihren Antrag.