Cloppenburg Mit ihren Demonstrationen anlässlich der weltweiten „Fridays for Future“ hat die Cloppenburger Jugend schon bewiesen, dass ihr der Klimaschutz nicht egal ist. Diese Einstellung will nun offenbar die Gruppe CDU-FDP-Zentrum im Cloppenburger Stadtrat nutzen, sie hat die Initiierung eines Schulwettbewerbs zum Thema „Plastikfreies Cloppenburg“ beantragt.

Die Kinder und Jugendlichen sollen nach dem Willen der Gruppe kreative und innovative Ideen in Projektarbeiten entwickeln, wie der Plastikkonsum in Cloppenburg reduziert werden kann. Den Ideen sollten keine Grenzen gesetzt sein, heißt es in dem Antrag. So sind beispielsweise Mottosamstage, Vorträge oder die Initiierung von Online-Kampagnen denkbar.

Damit sich die Mühe für die Schüler doppelt lohnt, möchte die Gruppe auch ein Preisgeld ausloben. Eine dann zu bestimmende Fachjury sichtet die Arbeiten und zeichnet die innovativsten und kreativsten Ideen mit einem Preis – beispielsweise 500 Euro für den ersten Preis, 250 Euro für den Zweitplatzierten und 100 Euro für den Dritten – für die Klassenkasse aus.

Die Politiker sehen in einer derartigen Maßnahme die große Chance, sowohl Schüler als auch die Cloppenburger Gesellschaft für dieses wichtige Thema zusätzlich zu sensibilisieren und somit Aufklärung zu leisten. Der Antrag sei nicht der erste Vorstoß der Gruppe CDU-FDP-Zentrum in Richtung Nachhaltigkeit, heißt es. Aus ihren Reihen sei auch die Idee gekommen, Einzelhändler und Läden in der Innenstadt mit einem „Echt nachhaltig“-Label auszuzeichnen, wenn sie auf Plastiktüten verzichten.

Nachhaltigkeit sei heute zurecht ein Schlüsselbegriff in der gesellschaftlichen Entwicklung, heißt es von den Politikern. Sie sei schon immer, wenn auch oft unter anderem Namen, „ein wertkonservatives Kernanliegen, in der CDU auch verwurzelt durch die biblisch-christliche Tradition“.

Mit den Anträgen möchte die Gruppe „das Aktuelle nachhaltig bewahren, in dem das Bewährte kreativ und kontinuierlich“ weiterentwickelt wird. „Darum gilt für uns auch: Fördern, was uns weiterbringt“, schreiben Zentrum, FDP und CDU in ihrem Antrag.

Dabei werde nicht der Staat der Motor der Weiterentwicklung sein, heißt es in dem Antrag. Vielmehr sieht die Gruppe die Aufgabe der Politik vor allem darin, jene engagierten und innovativen Menschen, Unternehmen und Bewegungen zu fördern und zu unterstützen, die vorausschauend Zukunftschancen erkunden. „Auch die ökologische Herausforderung werden wir kaum mit einem ,Zurück’ bestehen, sondern dann, wenn wir alte Werte mit neuen Ideen und Techniken verbinden, die uns auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft weiterbringen“, heißt es weiter im Antrag.

Der Antrag soll in den zuständigen Ausschüssen und Gremien beraten werden.