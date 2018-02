Cloppenburg 175 Flüchtlinge wurden 2017 in der Stadt Cloppenburg aufgenommen – knapp 40 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor (circa 300 Flüchtlinge). Im gesamten Landkreis Cloppenburg leben derzeit 1525 asylrechtlich anerkannte Flüchtlinge – 95 Personen wurden im vergangenen Jahr abgeschoben und 48 sind freiwillig ausgereist. Was aber passiert mit den Unterkünften, die für sie zur Verfügung gestellt wurden?

Wie ist die Situation in der Stadt Cloppenburg ?

Einen Leerstand an Wohnungen gibt es derzeit nicht, teilte die Stadt Cloppenburg auf Nachfrage der NWZ mit. „Alle angemieteten Wohnungen sind bewohnt“, heißt es. In allen Wohnungen, die die Stadt angemietet hat, stehen 274 Plätze zur Verfügung – 245 Plätze sind belegt (90 Prozent). In den Cloppenburger Flüchtlingswohnheimen sind von 228 Plätzen nur zwei Drittel (151) belegt.

Aufgrund der sinkenden Zahlen und der Möglichkeit, Flüchtlinge in (zum Teil neu errichteten) Wohnheimen unterzubringen, hat die Stadtverwaltung die Anzahl der gemieteten Wohnungen bereits von 85 auf 52 reduziert.

Wie ist die Lage im

Landkreis Cloppenburg ?

Nach den Wohnungslisten der 13 Städte und Gemeinden im Landkreis sind aktuell insgesamt rund 300 Wohnungen angemietet. Im Kreisgebiet gibt es zudem 32 Gemeinschaftsunterkünfte, in denen Sozialarbeiter oder Hauswarte zumindest stundenweise vor Ort sind. „Die Belegung der Unterkünfte ist unterschiedlich und liegt im Durchschnitt zurzeit zwischen 70 und 75 Prozent“, teilte der Landkreis Cloppenburg auf Nachfrage der NWZ mit. Derzeit seien in Asylunterkünften im Kreisgebiet rund 500 Plätze frei.

„Angestrebt war in 2017, die Anzahl zum Jahresende bis auf rund 200 freie Plätze abzubauen. Durch Wegzüge nach Anerkennung als Flüchtling, freiwillige Ausreisen und Abschiebungen haben sich dann aber wieder zusätzliche Kapazitäten ergeben“, heißt es vom Landkreis.

Wie werden die

Unterkünfte finanziert ?

Zunächst einmal trägt der Landkreis Cloppenburg sämtliche Kosten für die Asylbewerberleistungen. „Das Land Niedersachsen erstattet im Nachgang pro Asylbewerber einen Pauschalbetrag von 10 000 Euro im Jahr. 2017 wurde dieser angehoben auf 11 192 Euro“, erklärt der Landkreis. Daraus müssten aber auch alle anderen Kosten refinanziert werden, wie beispielsweise der Lebensunterhalt und Hilfe zur Gesundheit.

Für anerkannte Flüchtlinge, die Arbeitslosengeld-II-Leistungen vom Jobcenter erhalten, erstattet der Bund die Unterkunftskosten.

Mit wie vielen Flüchtlingen ist 2018 zu rechnen ?

Derzeit gebe es noch keine neue Aufnahmequote für Flüchtlinge im Landkreis Cloppenburg. „Sie soll nach Auskunft des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport aber noch im Februar erfolgen“, heißt es vonseiten des Landkreises. Die letzte Quote aus dem Jahr 2016 sei mit 515 Personen sogar überfüllt worden, so der Landkreis.

Wie viele Flüchtlinge in diesem Jahr kommen, ist noch offen. Ausreichend Plätze sollten im Landkreis Cloppenburg jedenfalls vorhanden sein.