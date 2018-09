Cloppenburg Sie malt mit kräftigen Farben, er fertigt seine Skulpturen in reinem Weiß an – unterschiedlicher könnten die Werke des Künstlerehepaares Gisela Fox-Düvell und Ulrich Fox nicht daherkommen. Eines haben sie aber doch gemeinsam: Sie sind derzeit im Kreishaus zu sehen. Eröffnet wurde die Ausstellung von Landrat Johann Wimberg und dem Kunsthistoriker Dr. Martin Feltes. „Durch das Auftragen vieler Farbschichten, durch das Spannungsfeld von Verdichtung und Auflösung, von lasierenden und deckenden Elementen geraten die Bilder in Schwingung. Ohne perspektivische Übungen entsteht eine nicht fassbare Räumlichkeit, die das Unendliche ahnen lässt“, sagte der Feltes, der auch Vorsitzender des Cloppenburger Kunstkreises ist, über die Werke von Fox-Düvell, die zum Malen nur ihre Hände benutzt.

Mit den Händen arbeitet auch ihr Mann Ulrich Fox. Der Bildhauer bevorzugt Holz als Material für seine Werke und bearbeitet dies mit der Kettensäge oder dem Beil.

• Bis zum 9. November ist die Ausstellung „Somewhere“ mit Malereien und Skulpturen von Gisela Fox-Düvell und Ulrich Fox im Foyer des Kreishauses Cloppenburg, Eschstraße 29, zu sehen. Die Werke sind während der Öffnungszeiten des Kreishauses zu sehen: montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr.