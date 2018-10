Cloppenburg Ab 1. Januar 2019 müssen Autofahrer in Cloppenburg 50 Cent Parkgebühr pro halbe Stunde zahlen, außerdem sollen die Gebühren dann bis 18 Uhr statt – wie momentan – bis 17 Uhr entrichtet werden. Gleichzeitig wird das Parken „Auf dem Hook“ und am ZOB kostenpflichtig. Diese Maßnahmen hat der Rat der Stadt Cloppenburg in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend im Rathaus beschlossen.

Eingebracht hatten diesen Antrag die Ratsfraktionen CDU und SPD. Es gab 23 Ja-Stimmen, elfmal Nein und zwei Enthaltungen. Außerdem wird zum 1. Januar das kostenlose Kurzzeitparken für 15 Minuten mittels des so genannten Sanduhren-Systems eingeführt. Nach zwei Jahren soll dieses Modell überprüft werden. Zum 1. Januar 2020 müssen außerdem auch samstags Parkgebühren bezahlt werden.

Abgeleitet wurden diese Maßnahmen aus dem Parkraumkonzept für die Innenstadt, deren Erarbeitung vom Rat im März 2015 beschlossen wurde. Es sollte eine Bestandsanalyse der Parkplatzsituation vorgenommen werden, außerdem sollten Lösungsansätze zur Verbesserung des innerstädtischen Parkens aufgezeigt werden. Im Bau- und Verkehrsausschuss habe man die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans „Parkleitsystem“ zur Beratung in die Fraktionen zurückverwiesen, erläuterte der Ausschuss-Vorsitzende Lothar Bothe (SPD). Und so präsentierten CDU und SPD einen gemeinsamen Vorschlag, ebenso hatte die UWG/FDP-Gruppe einen Antrag vorbereitet.

Der Antrag der UWG/FDP sah eine Samstag-Gebührenpflicht bereits ab dem 1. Januar kommenden Jahres vor. Auch war kein kostenloses Kurzzeitparken vorgesehen. „Der ,Brötchen-Taste’ können wir nicht zustimmen, weil sie falsche Anreize setzt, mit dem Auto zu fahren“, sagte Doris Hellmann (UWG). Gegen das kostenlose kurze Parken in der Stadt sprach sich auch Michael Jäger aus. „So bekommen wir mehr Suchverkehr. Das ist das falscheste, was wir machen können“, sagte der Grünen-Fraktionschef. Deswegen würden sie den Antrag von UWG/FDP unterstützen, erklärte Jäger.

Das Argument „mehr Verkehr“ wollte Professor Dr. Marco Beeken (CDU) entkräften. In Kommunen, die kostenloses Kurzzeitparken eingeführt hätten, sei es nicht zu mehr Verkehr gekommen. Dies unterstrich auch Jan Oskar Höffmann (SPD). „Es gibt eben auch Menschen, die sind auf das Auto angewiesen. Auf diese Bedürfnisse müssen wir das Konzept anpassen“, sagte der SPD-Fraktionschef in Hinblick beispielsweise auf Senioren.

Gegen alle drei vorliegenden Anträge – auch die Verwaltung hatte eine Beschlussempfehlung abgegeben – wollte die Gruppe Bürgerbündnis/Zentrum stimmen. Mit der Erhöhung der Parkgebühr leide die Attraktivität der Stadt Cloppenburg, führte Dr. Hermann Bergmann (Bürgerbündnis) aus.

Der nun beschlossene Antrag sieht ebenfalls vor, ein innovatives Parkleitsystem zu realisieren. Mit der weiteren Ausgestaltung dieses Systems ist laut Antrag von CDU und SPD der zuständige Fachausschuss betraut.

Das kostenlose Kurzzeitparken wird über eine Sanduhr realisiert, die bei der Stadt erworben werden kann und entsprechend mit dem Logo der Stadt versehen werden soll. Diese Pläne stellte Höffmann den Ratsmitgliedern vor. Eine Entbindung von den Parkgebühren ist für die Lehrer an der Pingel-Anton-Schule auf dem ab Januar dann kostenpflichtigen Parkplatz am ZOB geplant – sie erhalten Parkausweise. Zukünftig sei außerdem zu prüfen, ob zusätzlicher Parkraum geschaffen werden muss. Hier wurde die Verwaltung beauftragt, Möglichkeiten aufzuzeigen.