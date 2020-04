Corona-Krise: Cloppenburger Weltenbummlerin strandet in Thailand

Cloppenburg /Bangkok Eigentlich sollte es eine kleine Weltreise werden, von Deutschland aus nach Thailand, über Japan und Neuseeland auf den amerikanischen Kontinent, dort mit dem Fahrrad von Feuerland bis nach Alaska. Doch die Corona-Pandemie machte Aline Schlösser (32) einen dicken Strich durch die Rechnung.

Voller Begeisterung mit allen nötigen Impfungen und Visa ging es Anfang März los. Doch schon am Flughafen in Bangkok wurde bei Ankunft Fieber gemessen. „Die Beamten wollten genau wissen, woher ich komme und ob ich an Vorerkrankungen leide“, erzählt die Weltenbummlerin. Die Akklimatisierung fiel ihr zunächst schwer. Aus dem winterlichen Deutschland in die schwülheiße Luft war eine Herausforderung für den Körper. „Das umtriebige Leben in Bangkok war nicht meins“, fährt sie fort, und so ging es mit dem Bus in den Süden nach Prachuap Khiri Khan.

Zu Fuß und mit dem Fahrrad, für 15 Euro erstanden, und mit 16 Kilo Gepäck führte das Abenteuer durch kleine Dörfer bis fast an die Grenze zu Myanmar. Mit Zug und Boot ging es weiter an der Ostküste entlang. Die ersten Auswirkungen der Pandemie machten sich bereits durch ständige Gesundheitskontrollen bemerkbar. „Ich machte mir schon ernsthafte Gedanken, ob ich meine Reise fortsetzen kann“, sagt Schlösser. „Mein Visum galt nur für 30 Tage, eine Verlängerung war aussichtslos, und auch die meisten Länder machten ihre Grenze dicht.“

Ab Mitte März wurde ein Reiseverbot in Kraft gesetzt. Fahrten mit Bus oder Bahn waren nicht mehr möglich. „Mit meinem Fahrrad hatte ich nur ein Fortbewegungsmittel“, erinnert sich die Abenteurerin. „Geld wechseln war nicht mehr möglich, und die Automaten waren leer.“

Die Bundesregierung startete Rückholaktionen, und auch die Freunde in Deutschland rieten ihr, sofort zurückzukommen. „Das sagte sich leichter als getan, denn ich war auf einer Insel und musste zunächst nach Phuket oder Bangkok, um dann einen Flug zu ergattern.“

Sorgen um Visum

Große Sorgen bereitete ihr das Ablaufen des Visums, ist es doch strafbar, sich ohne gültiges Visum in Thailand aufzuhalten. Zu allem Überfluss kam hinzu, dass das deutsche Konsulat in dieser Krisenzeit nur von neun bis 13 Uhr geöffnet hatte und dann sogar ganz geschlossen wurde. „Doch eine Registrierung habe ich geschafft“, erinnert Schlösser sich. Glück hat sie mit dem Hostelchef gehabt. Der erließ ihr einen Teil der Miete, als Gegenleistung reinigte sie den Pool.

Schließlich ging es mit einem Speedboot runter von der Insel. „Da ging es mir richtig beschissen“, gibt sie zu. Von der Rückholaktion der Regierung hatte sie gehört, doch es kamen keine Flugzeuge aus Deutschland an. Die Informationspolitik der deutschen Botschaft sei miserabel gewesen. „Ich fühlte mich überhaupt nicht unterstützt.“ In Bangkok strandeten Tausende von Menschen. Flüge wurden angekündigt und wieder abgesagt, Kontrollen zuhauf, es stank, es war überfüllt.

Die Rückholaktion war noch nicht bis auf Thailand ausgedehnt worden, und immer noch gab es keinen Kontakt zur deutschen Botschaft, nicht mal telefonisch. Schließlich organisierte sie sich selbst einen Flug – „von Phuket nach Frankfurt, denn nun war auch Bangkok dicht“, berichtet Schlösser. „Und immer und überall Fiebermessen – was hätten die bloß mit mir gemacht, wenn ich Fieber gehabt hätte?“, fragt sie sich heute.

Breher unterstützt

Die thailändischen Menschen seien immer sehr freundlich und hilfsbereit gewesen, erzählt sie weiter. Von den Freunden in Deutschland wurde die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (Löningen) kontaktiert, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe anbot.

Aline Schlösser BILD: Privat Aline Schlösser BILD: Privat Aline Schlösser (32) ist in Elsten (Gemeinde Cappeln) aufgewachsen und hat viele Jahre in Cloppenburg gelebt. Bis Ende Februar 2020 arbeitete die gelernte Mediengestalterin in einem Cloppenburger Saunabetrieb. Viele Jahre trug die begeisterte Fußballerin das Trikot des BV Cloppenburg, für den sie unter anderem einen Einsatz im DFB-Pokal absolvierte.

Vier Flüge – zu überteuerten Preisen – hatte Schlösser zuvor gebucht, die alle gestrichen wurden. „Am meisten habe ich mich darüber geärgert, dass die deutsche Botschaft geschlossen war; ich fühlte mich sehr allein gelassen“, macht sie im Nachhinein ihrem Unmut Luft.

Am Flughafen hat sie eine Dame von 72 Jahren getroffen, die praktisch seit vier Tagen am Flughafen lebte, denn Flüge wurden angekündigt und wieder gestrichen. „Mit ihr habe ich mein Wasser geteilt.“

In einem kleinen Dorf hat sie dann auf den Flug gewartet, ein Gesundheitszeugnis brauchte sie, verboten war es, zu fotografieren und Kontakt zu den Menschen vor Ort aufzunehmen. „Gesundheitlich ging es mir gut, aber seelisch beschissen“, schildert die Weltenbummlerin.

Nachtquartier am Strand

„Mein Nachtquartier habe ich am Strand aufgeschlagen, das Meer war mein Badezimmer.“ Eine berührende Begegnung mit einer Thai-Frau rührte Schlösser zu Tränen. Jeden Morgen kam sie mit ihrer Tochter, stellte Obst und Wasser bereit und sagte nur „for you“.

„Am letzten Tag habe ich ihr mein letztes Geld – umgerechnet 28 Euro – mit einem kleinen Dankesschreiben in die Schale gelegt“, sagt Schlösser, „das Geld hat sie nicht genommen, nur das kleine Dankesschreiben“, erzählt sie – immer noch gerührt. „Is okay“ war ihr Abschiedsgruß.

Ein hilfsbereiter Engländer brachte Schlösser ins Krankenhaus zur Untersuchung und schließlich auch zum Flughafen. „Man wurde immer mit Wasser abgespritzt, wenn man eine Einrichtung betrat und immer wieder Fiebermessen“, erzählt sie weiter.

Am Sonntag, 29. März, landete sie endlich in Frankfurt. Alle 30 Minuten wurden zehn Passagiere rausgelassen, zum Gesundheitscheck. Das Corona-Abenteuer hat ein gutes Ende genommen. „Die Begeisterung für dieses Land und Eindrücke über die freundlichen und hilfsbereiten Menschen kann mir keiner nehmen und auch die Erkenntnis, worauf es letztlich im Leben ankommt – auf das menschliche Miteinander“, resümiert Schlösser nach ihrer Rückkehr.

Noch bis zum heutigen Dienstag befindet sie sich in Bremen in Quarantäne.