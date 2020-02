Cloppenburg Professor Dr. Lucien Olivier (CDU) soll nicht mehr länger Vorsitzender des städtischen Ausschusses für Planung, Umwelt und Energie sein. Die Ablösung des CDU-Stadtratsmitglieds hat jetzt Grünen-Fraktionschef Michael Jäger in einer Pressemitteilung gefordert.

Woran entzündete

sich der Streit ?

Der Hintergrund: Bauamtsleiter Armin Nöh hatte in der Bauausschusssitzung vom 19. Februar erklärt, dass der Bergahorn vor dem neuen Rathaus-Eingang bereits 2015 hätte gefällt werden sollen – so habe es zumindest ein seinerzeit gefertigtes Gutachten vorgesehen. Inzwischen – so Nöh – sei der Baum seit drei Jahren von einem Pilz befallen, deshalb werfe er auch die Rinde ab. Baumerhaltende Maßnahmen – wie noch vor vier Jahren – seien diesmal nicht mehr zu rechtfertigen.

Dieser Baum – so reagierte Ausschussmitglied Professor Dr. Lucien Olivier (CDU) – sei ein Mahnmal für den Wahnsinn, der in Deutschland mit Bäumen betrieben werde. „Die Bäume pflegen und päppeln wir, am Straßenrand werden sie immer dicker und fester, wo sie Menschen gefährden und eigentlich nichts zu suchen haben.“ Bäume gehörten in den Wald.

Was wirft Jäger

Olivier konkret vor ?

Über diese Aussagen ist Grünen-Chef Jäger – wen wundert’s – ziemlich wütend: „Herr Olivier offenbart damit eine erschreckende Unkenntnis über die Bedeutung von Stadtbäumen für das Kleinklima, für die Luftreinhaltung oder auch als Lebensraum für Tiere und Pflanzen“, so Jäger. Ziel jeder verantwortungsbewussten Stadtplanung sei heute, vorhandene Bestände zu erhalten und neue, großzügige Anpflanzungen zu schaffen. Denn Bäume leisteten Erstaunliches: Ein ausgewachsener Laubbaum verdunste an einem heißen Sommertag bis zu 400 Liter Wasser und kühle somit seine Umgebung.

Der Baum – so Jäger weiter – spende Schatten und verbessere die Luftqualität. Ausgewachsene Laubbäume bänden circa eine Tonne Staub im Jahr und reduzierten die Konzentration gesundheitsschädlicher Stoffe in der Atemluft.

Zudem schwächten Stadtbäume mit ihren dicht belaubten Kronen die Schallreflexion und schützten so vor Lärm. Straßenbäume könnten hässliche Fassaden verdecken und zudem Bauwerke optisch hervorheben. Sie unterbrächen große Asphalt- und Pflasterflächen und wirkten der Eintönigkeit entgegen.

Und insbesondere seien sie ein Refugium für Vogel-, Insekten- und Tierarten, deren Lebensraum in einer weitgehend ausgeräumten Landschaft eng geworden sei. „Wenn Herr Olivier meint, Bäume gehörten in den Wald und nicht in die Stadt, dann ist er als Vorsitzender des Umwelt(!)-Ausschusses eine glatte Fehlbesetzung“, wettert Jäger.

Warum hat sich Olivier schon einmal gegen

Bäume am Straßenrand

ausgesprochen ?

Bereits im Oktober 2014 hatte sich Olivier schon einmal kritisch zu Bäumen am Straßenrand geäußert, nachdem im Laufe des Jahres 2014 fünf Menschen bei Baum-Unfällen ums Leben gekommen waren. Er forderte seinerzeit bei einer Sitzung des Kreis-Verkehrsausschusses das radikale Abholzen von Bäumen am Straßenrand. „Feststehende Hindernisse haben dort nichts zu suchen.“ Es sei ihm völlig unverständlich, warum vor allem im Bereich von herausragenden Gefahrenstellen Bäume „aus pseudoökologischen Gründen“ stehenbleiben dürften. Es sei doch kein Problem, einen am Straßenrand abgeholzten Baum an anderer Stelle durch eine Neuanpflanzung zu ersetzen.