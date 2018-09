Cloppenburg Mitglieder des städtischen Bau- und Verkehrsausschusses haben jetzt gemeinsam mit dem – für die Kläranlage zuständigen – Ersten Stadtrat Andreas Krems den Neubau der dritten Reinigungsstufe besucht. Wie berichtet, bekommt die Cloppenburger Kläranlage eine leistungsstärkere Biologie. Zuerst wird das Wasser mit einem Rechen von festen Stoffen befreit, daran schließt sich eine zweite Reinigungsstufe an, die Schlämme, Sand und weitere Schwebstoffe entfernt. Schärfere gesetzliche Vorgaben machten eine Erneuerung der biologischen Reinigung erforderlich, deren Leistung bezüglich des Volumens aber gleich bleibt.

„Insgesamt sind wir im Zeitplan“, sagte Krems während der Baustellenbegehung. Der Jurist kündigte für Anfang 2019 einen Probebetrieb an, während dessen vor allem die Steuerungstechnik eingestellt werden soll. Es könne allerdings noch Verzögerungen geben, vor Überraschungen beim – teilweise – Bauen im Bestand sei man nicht gefeit, so Krems weiter. Wie berichtet, kalkuliert die Stadtverwaltung die Baukosten einschließlich aller Planungs- und Ingenieurleistungen auf 18,5 Mio. Euro. Die Umsetzung von Los 1 – Bau der Stahl- und Betonkonstruktion – sei bereits abgeschlossen. Nun laufe die Realisierung von Los 2 (Maschinentechnik, 3,5 Mio. Euro), Los 3 (Rohrleitungsbau, 1,8 Mio. Euro) und Los 4 (Elektrotechnik, zwei Mio. Euro). Allerdings seien in jedem Bereich erst um die 30 Prozent verbaut worden.

• Zudem entschlossen sich die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses, den Bau einer Linksabbiegerspur mit Querungshilfe an der Sevelter Straße auf Höhe des Herzog-Erich-Rings noch einmal zu überdenken. Das Thema wurde in die Fraktionen zurückverwiesen. Auf Grund der hohen Kosten konnten sich die Politiker nicht zu einem Beschlussvorschlag durchringen. Der Bau von Abbiegespur und Querungshilfe ist mit 375 000 Euro kalkuliert, dazu muss die Stadt noch einmal 150 000 Euro Ablöse ans Straßenbauamt in Lingen zahlen, weil es sich um eine Kreisstraße handelt.

• Im kommenden Jahr will die Stadtverwaltung die Bussardstraße sanieren und ausbauen. Dies ist Teil des mehrjährigen Straßenausbauprogramms: Die Bussardstraße ist Nummer 42 von 47 Straßen. Die für 2018 im Haushalt beschlossene Maßnahme „Ausbau der Luisenstraße“ startet noch in diesem Monat und wird voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein.

• Einstimmig hat der Ausschuss zum Beschluss empfohlen, dass sich die Stadt an der Einführung eines kreisweiten Rufbussystems beteiligt. Cloppenburg wird seinen Anteil in Höhe von 78 700 Euro aber nur entrichten, wenn alle Städte und Gemeinden des Landkreises das Projekt bezuschussen.