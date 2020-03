Beeken bedauert Entscheidung

Cloppenburg Mit Bedauern hat der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Cloppenburg, Professor Dr. Marco Beeken, auf die Nachricht reagiert, dass die Cloppenburger Stadträtin Petra Gerlach im September 2021 als CDU/Grüne-Kandidatin bei der Wahl des Delmenhorster Oberbürgermeisters ins Rennen geht. Wie berichtet, hatte sich auch die Cloppenburger CDU Hoffnungen gemacht, die gebürtige Ganderkeseerin als Kandidatin für eine mögliche Nachfolge von Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese präsentieren zu können. Beeken: „Das ist schade. Petra Gerlach wäre eine Kandidatin gewesen, bei der auch andere Parteien mitgezogen hätten.“ Gerlach habe ihre Entscheidung, für Delmenhorst ins Rennen zu gehen, der Cloppenburger CDU im Vorfeld mitgeteilt.

Der Cloppenburger Amtsinhaber Dr. Wolfgang Wiese, der zur Bürgermeisterwahl im September 2021 fast 64 Jahre alt ist, habe – so Beeken – dem Stadtverband seine Entscheidung, ob er noch einmal antreten wolle, fürs Frühjahr zugesagt. „Bislang haben wir keine Aussage dazu vom Amtsinhaber. Aber Frühjahr haben wir ja bald“, so Beeken.

Gleichwohl mache sich der CDU-Stadtverband bereits strategische Gedanken, mit welchem überzeugenden Kandidaten man die Wahl erfolgreich bestreiten könne. Denn wie die jüngsten Beispiele in Molbergen, Vechta und Garrel gezeigt hätten: Ein CDU-Kandidat sei in der heutigen Zeit kein Selbstgänger mehr. Auch eine Ausschreibung werde daher in Betracht gezogen.

Um die Kommunalwahl und die Bürgermeisterwahl terminlich zur Deckung zu bringen, soll der Bürgermeister künftig nur noch für fünf Jahre gewählt werden. Bislang durfte sich der Verwaltungschef über acht Jahre freuen.