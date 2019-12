Cloppenburg Hamburg verbietet aus Sicherheitsgründen das Silvester-Feuerwerk an der Binnenalster. Diese Meldung veröffentlichte die Stadt am Donnerstag. Geht es nach der Deutschen Umwelthilfe, könnte sich das Feuerwerksverbot aber noch weiter ausweiten und dann auch für Cloppenburg zum Thema werden. Deshalb hat die NWZ nachgefragt: Was halten Cloppenburger Bürger, Polizei und Feuerwehr, Händler oder die Mitarbeiter des Museumsdorfs von einem generellen Böllerverbot in der Stadt?

• Museumsdorf

Für viele Menschen ist das Feuerwerk zum Jahreswechsel Tradition, weiß Eike Pöhler Verwaltungsleiter des Museumsdorfs Cloppenburg. Doch gerade bei den zahlreichen reetgedeckten Häusern im Museumsdorf könne eine brennende Feuerwerksrakete verheerende Schäden anrichten. „Auf unserem Gelände und in 200 Metern Umkreis ist das Zünden der Raketen verboten. Die Reetdächer könnten sofort in Brand geraten und das Feuer könnte auf andere Häuser übergreifen“, sagt Pöhler. Ein Verbot – zumindest in 200 Metern Umkreis des Museumsdorfs – hält er deshalb für sinnvoll.

Statt das Feuerwerk aber komplett zu verbieten, hat Pöhler eine andere Idee. „Eine Möglichkeit wäre ein öffentliches Feuerwerk für die Stadt. Große Feuerwerke sind schöner als die kleinen daheim. Aber das könnte einzelnen Bürgern, die selber böllern wollen, nicht gefallen.“

• Wirtschaft

Ein Verbot wie in Hamburg hält Hubert Kulgemeyer, Geschäftsführer des Cloppenburg Marketing, in der Cloppenburger Fußgängerzone für überflüssig. „Ich finde es sinnvoll, zu Orten wie dem Museumsdorf oder in der Nähe von Fachwerkhäusern Abstand zu halten. Ich selbst bin zwar kein Freund von Knallern, aber trotzdem gegen ein generelles Verbot“, sagt Kulgemeyer, der selbst seit Jahren keine Silvesterböller mehr gekauft hat. Vielmehr appelliert er an die Bevölkerung, sich an die Vorgaben der Stadtverwaltung zu halten. Dazu gehört, dass der Müll am nächsten morgen selbstständig von den Feiernden beseitigt wird. „Dies klappt hier in Cloppenburg schon ganz gut.“

• Feuerwehr

Zwiegespalten steht den Silvesterraketen Cloppenburgs Feuerwehrsprecher Björn Lichtfuß gegenüber. „In der historischen Innenstadt von Hamburg halte ich ein Verbot für vertretbar. Denn aus Sicht der Feuerwehr ist jede nicht geschossene Rakete eine Gefahr weniger“, sagt Lichtfuß.

Dennoch versteht er die Menschen, denen das traditionelle Silvester-Böllern am Herzen liegt. „Ich habe im Prinzip zwei Meinungen. Einmal als Feuerwehrmann und einmal als normaler Mitbürger. Eigentlich liegt die Verantwortung beim Zünden der Feuerwerksraketen doch bei den Bürgern selbst. Wenn sie sich an die Regeln halten, kann eigentlich nichts Schlimmes passieren.“

• Bürger und Polizei

Auch unsere Leserin Marion Meyer-Deeken hat eine klare Meinung zum Verbot von Silvester-Feuerwerken. Auf einen Aufruf der NWZ über Facebook antwortete sie: „Richtig so! Für die Umwelt und Tiere am besten“.

Die Polizei weist auf die Gefahr illegaler Feuerwerkskörper hin. Nicht geprüftes Material sei in Deutschland verboten. Besitz, Weitergabe und Abbrennen seien laut Sprengstoffgesetz strafbar, sagt Polizeioberkommissarin Uta-Masami Bley. Wer dennoch einen solchen Böller zündet, muss mit einem Strafverfahren rechnen.

• Weitere Informationen

Neben dem Beseitigen des Mülls und 200 Metern Abstand zu Kirchen, Krankenhäusern, Kindereinrichtungen, Altenheimen, Reet- und Fachwerkhäusern gibt es weitere gesetzliche Bestimmungen, die eingehalten werden müssen. „Pyrotechnische Gegenstände wie Raketen, Knaller oder Schreckschusspistolen dürfen nur in der Zeit zwischen dem 31. Dezember und dem 1. Januar von Erwachsenen gezündet werden“, sagt Friederike Bockhorst von der Stadt. Auch das Steigenlassen von Himmelslaternen ist aus Brand- und Tierschutzgründen untersagt.

„Beim Feuerwerk gilt: Weniger Raketen und Knaller sind ein Gewinn für die Umwelt, die Gesundheit und den eigenen Geldbeutel“, sagt der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. Gerade an Silvester und Neujahr steige die Feinstaubbelastung stark an. Laut Umweltbundesamt sei die Feinstaub-Konzentration an Neujahr vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.