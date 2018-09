Cloppenburg Seit März hat die Stadt Cloppenburg wieder einen Beirat für Menschen mit Behinderungen. Dessen Mitglieder setzen sich ehrenamtlich dafür ein, dass Barrieren und Probleme für Menschen mit Behinderungen in der Stadt aus dem Weg geräumt werden. Mit einigen Aktionen ist der Beirat bereits tätig geworden.

Wenn etwa Rollstuhlfahrer aufgrund von Löchern in der Straßenpflasterung nicht vom Behindertenparkplatz kommen, kann der Behindertenbeirat helfen. So geschehen ist dies bereits beim Behindertenparkplatz am Rathaus: Seit der Beirat dort aktiv geworden ist, können Rollstuhlfahrer den Parkplatz verlassen, ohne in der Regenrinne hängenzubleiben.

„Wir schlafen nicht, wir passen auf. Wir können aber nicht alle Engstellen in Cloppenburg kennen. Deswegen sind wir auf Hilfe angewiesen“, heißt es vom Behindertenbeirat. Deshalb richtet sich der Cloppenburger Beirat für Menschen mit Behinderungen nun mit einer Bitte an die Bevölkerung: Bürgern, denen etwas im Stadtbild auffällt, mögen dies unter Telefon 0 44 71/ 18 53 22 oder per E-Mail an BehindertenBeirat@Cloppenburg.de mitteilen.

Der Beirat betont seinen guten Draht zur Stadt Cloppenburg, zum Bauamt und zum Bürgermeister. „Kleinere Probleme ändert der Bauhof sofort. Größere, die Geld, Ratsbeschlüsse und Genehmigungen erfordern, dauern etwas länger. Aber wir geben nicht auf und bleiben am Ball.“

Zwar seien sie noch neu auf dem Gebiet, aber „wir haben auch alte, erfahrene Hasen unter uns, die schon an mancher Stadtratssitzung teilgenommen haben“, sagen die Beiratsmitglieder. In Ratssitzungen hätten sie bereits ihre Meinung kundgetan.

Das Sorgentelefon unter der genannten Nummer sowie die E-Mail-Adresse sind ab sofort geschaltet.

Weitere Informationen über den Beirat erhalten Sie auch online unter www.cloppenburg.de/familie-soziales/beirat-fuer-menschen-mit-behinderung.php