Betreuung: Schwedenheim-Kita teurer als erwartet

Cloppenburg Der Neubau des Kindergartens Schwedenheim an der Friesoyther Straße wird teurer als erwartet. Der städtische Sozialausschuss billigte am Mittwochabend bei seiner Sitzung in der Stadthalle einstimmig einen Beschlussvorschlag der Verwaltung, nach dem zusätzliche Mittel von 90 000 Euro für den Neubau und 95 000 Euro für die einjährige Containerlösung von der Stadt bereitgestellt werden.

Damit erhöht sich der Investitionskostenzuschuss der Stadt auf 2,295 Millionen Euro für den Neubau und 345 000 Euro für die Bereitstellung der Containerlösung während der Bauphase.

• Drei Neue Gruppen

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

In der „Kita für alle“ an der Bachstraße in Cloppenburg sollen drei Gruppen zusätzlich eingerichtet werden. Diese werden im derzeitigen Bestandsgebäude des Sprachheilkindergartens sowie im entstehenden Neubau untergebracht. Die Entscheidung, ob und wie viele dieser Gruppen integrativ eingerichtet werden, richtet sich nach dem Bedarf zum Zeitpunkt der Eröffnung. Dass die Stadt zu diesen Punkten einen Finanzierungsvertrag mit dem Träger – dem Caritas-Verein Altenoythe – schließt, hat der Sozialausschuss einstimmig bei einer Enthaltung zum Beschluss empfohlen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung fallen für die beiden Kindergartengruppen jährliche Betriebskosten von je 85 600 Euro an, für die Krippe sind es 39 000 Euro. Diese werden von der Stadt zu 100 Prozent übernommen.

• Neuer Wickeltisch

Die katholische Kirchengemeinde St. Andreas will in ihrem St.-Vincenz-Kindergarten das Behinderten-WC umbauen, damit dort ein – den heutigen Ansprüchen genügender – Wickeltisch eingebaut werden kann. Die Umbaukosten in Höhe von 37 000 Euro (von denen die Stadt 90 % tragen sollte) wurden von der Stadtverwaltung als viel zu hoch moniert und abgelehnt.

Zudem hat sie bis heute keinen Kostenvoranschlag für den Wickeltisch. Der Ausschuss beschloss daher, den Zuschussantrag der Kirche als beratend anzusehen. Diese hat jetzt nur noch bis zur VA-Sitzung am 30. November Zeit, den Kostenvoranschlag nachzureichen. Ansonsten gibt es aus dem Haushalt 2021 so oder so kein Geld.