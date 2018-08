Cloppenburg „Bürgergespräch“, heißt das Format in der Cloppenburger Stadthalle am Donnerstagabend. Und der Redebedarf scheint groß. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) blickt in einen vollen Saal. Schon auf dem Weg nach Cloppenburg sind die Plakate unübersehbar: Stoppt die 75 Meter Monstermasten in Bethen. Protest gegen die Stromautobahnen quer durch Niedersachsen.

Altmaier erlebt die Probleme hautnah. Schon seit zwei Tagen informiert sich der Ressortchef für Energie über Fortschritt und Ängste gegenüber der Energiewende: „Überall, wo es Brennpunkte gibt“. Er sei der „gewichtigste Minister im Kabinett Merkel“, streicht der Saarländer schmunzelnd seine Bedeutung in all diesen Fragen heraus – dabei über den unübersehbaren Bauch streichelnd.

„Die Energiewende entscheidet, wie wir Menschen in Zukunft leben werden“, betont ein jetzt ernster Altmaier – und erinnert an die schrecklichen Atom-Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima. Deutschland habe die Konsequenzen gezogen aus diesen fürchterlichen Ereignissen. „In vier Jahren wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet“, schaut Altmaier auf den unerbittlich mahnenden Kalender.

Zusätzlich, so erinnert der Minister, müsse Deutschland die Wende hin zu einer klimafreundlichen Energieerzeugung schaffen – weg von Kohle und fossilen Kraftwerken. „Und jetzt brauchen wir lange Leitungen für den Windstrom vom Norden in den Süden“, sagt Altmaier. „Und Sie sind diejenigen, an deren Grundstücken die Leitungen vorbei gehen“, wendet sich der Minister direkt an die Zuhörer. „Das Cloppenburger Land ist ein wunderbares Land“, rühmt Altmaier die Region. „Aber“, genauso unerbittlich stellt der Energieminister fest: „Wir brauchen diese Leitungen!“ Applaus gibt‘s dafür nicht.

Wenigstens fliegen keine Molotowcocktails und Steine wie bei den Anti-Atomprotesten vor Jahren, an die Altmaier erinnert. Nein, die Cloppenburger hören ruhig und nachdenklich zu.

„Lassen Sie nicht zu, dass Netzbetreiber die Chancen von Erdkabeln nicht nutzen“, wünscht sich ein Osnabrücker. „Ein mühsamer Prozess“, lautet Altmaiers Antwort. Immerhin: Netzbetreiber Tennet habe „70 Prozent der Bürger-Anregungen aufgenommen“. Ein Landvolkvertreter erinnert an die oft nur schmale Entschädigung für Grundbesitzer. „Wir werden den Dialog führen“, versichert Altmaier, der Sympathie für jährliche Vergütungen („Wiederkehrende Leistungen“) offen zeigt. „Niemand darf ungerecht behandelt werden“, versichert der Gast. Das allgemeine Kopfnicken zeigt: Altmaier hat genau den richtigen Ton getroffen. Und das will der Minister auch in Zukunft tun. Diesen Dialog will Altmaier konsequent weiterführen. Man glaubt‘s ihm. Auch wenn viele Fragen offen bleiben an diesem Abend. „Schreiben Sie mir“, ermuntert Altmaier. Er wird wohl viele Briefe bekommen.

->