Bürgermeisterwahl In Cloppenburg: Das ist der Kandidat der CDU

Cloppenburg Neidhard Varnhorn wird Kandidat der CDU in Cloppenburg für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Das teilte die CDU am späten Donnerstagabend mit. Auf einer gemeinsamen Sitzung des Vorstandes des CDU-Stadtverbandes und der CDU-Stadtratsfraktion am Donnerstag wurde Kreisrat Neidhard Varnhorn einstimmig als CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahlen empfohlen worden.

„Mit der Erklärung von Wolfgang Wiese, nicht wieder für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, standen wir vor der großen Herausforderung, eine geeignete Persönlichkeit für die Nachfolge zu finden“, erläuterte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Prof. Dr. Marco Beeken in einer Pressemitteilung. „In den vergangenen Wochen haben wir seitens des geschäftsführenden Vorstandes in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Hermann Schröer intensiv an dieser Thematik gearbeitet und dies hat in kürzester Zeit zum Erfolg geführt. Wir sind uns sicher, mit Neidhard Varnhorn einen Kandidaten gefunden zu haben, der allen Ansprüchen, die dieses wichtige Amt stellt, mehr als gerecht wird; ein Cloppenburger für Cloppenburg. Er verbindet Führungserfahrung, extrem hohe fachliche Kompetenz mit einem hohen Maß an Frische und Sympathie“, erläuterte Beeken.

„Auch aus Sicht der Fraktion sehen wir in Neidhard Varnhorn den idealen Kandidaten. Er hat durch seine vielfältigen Tätigkeiten Kommunalpolitik von der Pike auf gelernt und politische Erfahrungen auf vielerlei Ebenen sammeln können, ebenso übernimmt er bereits seit vielen Jahren Leitungs- und Führungsaufgaben im Verwaltungssystem“, ergänzte der Fraktionsvorsitzende Hermann Schröer. Auch der stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Dr. Michael Hoffschroer sieht in Varnhorn die Idealbesetzung für das Bürgermeisteramt. „Ich habe Neidhard Varnhorn in meiner bisherigen politischen Arbeit als eine integrierende Persönlichkeit kennengelernt, die von Lokalpoltikern und -politikerinnen aller Parteien geschätzt und geachtet wird. Insofern bin ich mir sehr sicher, dass Varnhorn ein Bürgermeister sein wird, der den Dialog und die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Rat suchen und voranbringen wird“, so Hoffschroer.

Auch Neidhard Varnhorn freut sich über das Votum: „Ich bin sehr dankbar, dass mich der Vorstand und die Fraktion so einmütig als Kandidat für dieses herausragende Amt empfehlen und freue mich auf die kommende Zeit. Gemeinsam mit allen politischen Akteuren im Rat der Stadt Cloppenburg, den Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung und den zahlreichen engagierten Menschen in unserer Stadt möchte ich daran mitwirken, die Stadt Cloppenburg weiter positiv zu entwickeln und fit zu machen für die zukünftigen Herausforderungen“, erläuterte Varnhorn.

Nach der einstimmigen Empfehlung des Vorstands und der Fraktion muss sich der Kandidat gemäß der Satzung der CDU einer Urwahl stellen. In dieser bestimmen die CDU Mitglieder des Stadtverbands Cloppenburg dann final den CDU-Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen im Herbst 2021.

Neidhard Varnhorn lebt mit seiner Familie in Cloppenburg. Er wurde im Jahre 1972 in Vechta geboren, ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. In Vechta war er auch 13 Jahre lang Mitglied im Stadtrat. Der Jungen Union stand Varnhorn zunächst als Stadtverbands-, danach als Kreis- und schließlich als Landesvorsitzender im Landesverband Oldenburg vor. Bis zu seinem Wegzug nach Cloppenburg war er zudem Mitglied im CDU-Kreisvorstand Vechta, dort zuletzt als stellvertretender Vorsitzender.

Seit 2002 ist Varnhorn beim Landkreis Cloppenburg beschäftigt, seit 2006 als Dezernatsleiter. 2015 wurde Varnhorn vom Kreistag des Landkreises Cloppenburg zum kommunalen Wahlbeamten als Kreisrat gewählt.