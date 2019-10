Cloppenburg Der Bürgerschützenverein (BSV) Cloppenburg braucht einen neuen Hauptmann. Dr. Jürgen Vortmann, seit Oktober 2013 im Amt, tritt nach zwei Jahren in seiner zweiten Dienstperiode zurück. Nach derzeitigem Stand wollen sich drei Kandidaten um die Nachfolge Vortmanns bewerben. Gewählt wird der neue Hauptmann bei der diesjährigen Delegiertenversammlung – diese ist das höchste Organ des BSV. Das Treffen, an dem jeder Bürgerschütze teilnehmen kann, beginnt am Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, in der ehemaligen Tanzschule Wienholt an der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg. Um rege Teilnahme in Uniform wird gebeten.

Neben dem Präsidenten, satzungsgemäß ist das der Bürgermeister, gilt das Amt des Hauptmanns als eines der höchsten im Verein. Gemäß Satzung können noch auf der Versammlung Themen, aber auch weitere Kandidaten vorgeschlagen werden. Die Anwärter für das Amt des Hauptmanns stellen sich in einer wenige Minuten umfassenden Rede vor und präsentieren ihre Ziele für den Verein.

Zudem geht es bei der Delegiertenversammlung auch um den Ausbau des Vereinsheims, die Wahl eines Schatzmeisters sowie Anträge auf Ehrenmitgliedschaft. Auch geben Hauptmann, Schatzmeister und Schießmeister ihre Jahresberichte ab.