Cdu-Fdp-Zentrum: Stadtgebiet soll weiter saniert werden

Cloppenburg Auch der Bereich Wilke-Steding-Straße, Ritterstraße, Hofkamp und Auf dem Hook sollen nach dem Willen der Gruppe CDU-FDP-Zentrum zeitnah weiterentwickelt und neu geplant werden. Das beantragt die Gruppe nun im Rat der Stadt Cloppenburg.

Anlass ist die bereits beschlossene Erneuerungsmaßnahme „Mühlenstraße/Innenstadt“. Damit werde, so die Gruppe in ihrem Antrag, nach der Fußgängerzone, dem Bernayplatz und der Fahrradstraße ein weiterer, wichtiger städtebaulicher Schwerpunkt umgesetzt. „Dies gibt uns die Gelegenheit, die Maßnahme in einem erforderlichen Umfang, nach Realisierung der Erneuerungsmaßnahme ’Mühlenstraße/Innenstadt’ fortzusetzen und damit auch die verkehrliche Situation, auch im Sinne einer Stadt mit dem Anspruch ’auf dem Weg zur Fahrradstadt’ zu forcieren“, heißt es im Antrag.

Denn der Bereich mit dem Hook und dem ZOB mit einem möglichen Anschluss an den Antoniusplatz biete die Möglichkeit im Sinne der aufgestellten Ziele die städtebaulichen Planungen stringent und nachhaltig fortzusetzen. „Die Planungen sollten daher zeitnah erfolgen beziehungsweise in Auftrag gegeben werden“, endet der Antrag der CDU-FDP-Zentrum-Gruppe.