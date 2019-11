Cloppenburg Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss (VA) im Stadtrat hat einen Antrag des Cloppenburg-Marketings (CM) auf eine pauschale Erhöhung des städtischen Zuschusses von 135 000 auf 215 000 Euro abgelehnt. Nach NWZ-Informationen will die Politik zunächst ein Konzept von der CM haben, wofür die Erhöhung konkret gedacht ist. Bislang hatte die Stadt der Interessenvertretung der Cloppenburger Kaufleute 35 000 Euro für die Personalkosten und 100 000 Euro für die Veranstaltungen des Innenstadt-Förderprojekts „Samstags einkaufen bis 18 Uhr“ gegeben. Nun sollte eine Marketing-Pauschale in Höhe von 80 000 Euro dazukommen, um unter anderem die defizitäre Cloppenburger Eisbahn in der Stadtmitte finanziell abzusichern. Doch das lehnte der VA ab.

Stattdessen wurde beschlossen, die 100 000 Euro künftig ohne Verwendungsauflagen zu überweisen. Denn mit einer Zweckbindung – in diesem Fall „Samstags einkaufen bis 18 Uhr“ – ist Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent fällig geworden. Ob auch das Finanzamt die neue Regelung akzeptieren wird, ist ungewiss.

Keine Zustimmung fand auch ein Vorschlag der SPD-Fraktion, die dem CM neben den Personalkosten und zweckungebundenen 100 000 Euro zusätzlich 35 000 Euro für die Eisbahn zur Verfügung stellen wollte. Denn auch in diesem Falle wäre dann wohl – weil zweckgebunden – Umsatzsteuer angefallen. „Die Eisbahn ist inzwischen aus unserer Sicht nicht mehr nur eine Aktion der Kaufmannschaft, sondern auch ein Aushängeschild für die Stadt. Ein Wegfall der Eisbahn käme einem Ende des Weihnachtsmarkts gleich“, erklärte SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann auf NWZ-Nachfrage.

Bereits im Juli hatte der Rat einstimmig beschlossen, dass sich die Stadt an der Finanzierung der Cloppenburger Eisbahn 2019, die am Donnerstag eröffnet worden ist, beteiligt. Die Aktion des CM war zuvor mit einem jährlichen Minus von 20 000 bis 23 000 Euro abschlossen worden. „Die Stadt unterstützt die Defizitfinanzierung mit bis zu 23 000 Euro. Nach der Grundsatzregelung mit der CM ist es aber weiterhin so, dass die Eisbahn – so wie alle CM-Veranstaltungen – zu 50 Prozent von der CM kofinanziert werden muss“, so Stadtsprecherin Benita Meyer am Donnerstag auf Nachfrage.