Cloppenburg Wenn es um die Einrichtung einer Klinik für Neurologie am Cloppenburger St.-Josefs-Hospital gehe, müssten alle politischen Hebel in Bewegung gesetzt werden, um eine kurzfristige Entscheidung für den Standort Cloppenburg zu erreichen. Das meint der hiesige Landtagsabgeordnete Christoph Eilers aus Cappeln (CDU). In einer Mitteilung sprach er sich am Donnerstag für eine bessere neurologische Versorgung aus.

„Der Landkreis Cloppenburg ist in dieser besonders für Schlaganfallpatienten lebenswichtigen neurologischen Versorgung praktisch ein weißer Fleck auf der Landkarte“, sagt Eilers. Er sei sich sicher, dass die Betroffenen durch die fehlende Einrichtung einer Schlaganfallerstversorgung in Cloppenburg nicht nur geringere Überlebenschancen hätten; sie seien auch dem größeren Risiko bleibender Schäden ausgesetzt. „Das kann so nicht länger hingenommen werden“, so der CDU-Politiker.

Bereits Ende 2015 hatte das St.-Josefs-Hospital einen Antrag auf Einrichtung einer neurologischen Hauptabteilung mit 45 Betten beim Land gestellt. Inzwischen ist von 30 Betten die Rede. Eine Entscheidung gibt es bis heute trotzdem nicht.

Im Landes-Krankenhausplanungsausschuss, in dem unter anderem Vertreter der Krankenkassen, der Kommunen, der Ärzteschaft sowie der Politik sitzen, gebe es – so Eilers bereits Ende November 2018 – „eine eher ablehnende Haltung“, was die Neueinrichtung von neurologischen Hauptabteilungen in Cloppenburg, Leer und Lingen anbelangt. Dieser Ausschuss, der die Landesregierung bei der strategischen Entwicklung der Krankenhaus-Landschaft berät, favorisiert eher eine Stärkung bestehender Standorte. Der Vorschlag der Landesregierung sieht dagegen sowohl einen Ausbau der Bettenzahl an den bestehenden Neurologie-Standorten als auch die Schaffung von neuen vor. In diesem Jahr soll sich eine von Schwarz-rot geplante neue Enquete-Kommission mit dem Problem beschäftigen und eine Lösung dafür finden.

„Ich habe großes Verständnis dafür, dass sich die politischen Vertreter für die bestehenden Einrichtungen in ihren Bereichen einsetzen“, betont Eilers. Das dürfe allerdings nicht dazu führen, dass eine Region wie der Kreis Cloppenburg unversorgt bleibe. Bevor bestehende Neurologien ausgebaut würden, müsse es um die sichere und schnelle Erst- und Grundversorgung in Cloppenburg gehen. „Darauf haben unsere Bürger ein Recht, denn die bisherige Struktur und deren Beibehaltung schaffen und zementieren ungleiche Überlebens- und Heilungschancen zulasten der Bevölkerung.“

Man könne nicht immer nur von einer Stärkung des ländlichen Raums sprechen. Man müsse dies auch umsetzen. Und im Fall der neurologischen Abteilung sei das nicht nur möglich, sondern überlebensnotwendig.