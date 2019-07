Cloppenburg Um die Fußballvereine vor den Folgekosten, die die geplanten Kunstrasenplätze mit sich bringen, zu schützen, hat sich der Cloppenburger Stadtrat am Montag mehrheitlich auch für eine Kostenübernahme in diesem Bereich ausgesprochen: Dem Antrag der CDU/FDP/Zentrum-Gruppe zufolge soll die Bezuschussung einer Sanierung genauso laufen wie die eines Neubaus. Konkret: Die Stadt ist dann auch bei Erneuerungen mit 55 Prozent dabei. Zudem – so CDU-Ratsmitglied Dr. Franz Stuke bereits im Mai – gebe es die Erwartung, dass sich auch der Landkreis analog zu seiner Neubautenregelung mit 40 Prozent beteilige. Die Vereine müssten nur fünf Prozent der Sanierungskosten tragen.

Wie berichtet, war das Interesse der Fußballvereine im Cloppenburger Stadtgebiet bezüglich des Baus eines Kunstrasenplatzes bislang verhalten geblieben. Denn nach den bisherigen Erfahrungen müssen nach zehn bis 15 Jahren intensiver Nutzung die Spielfelder erneuert werden. Und das kostet zwischen 200 000 und 300 000 Euro.

Um ihren Antrag durchzubringen, mussten CDU/FDP/Zentrum Zugeständnisse machen. CDU-Mann Stuke hatte zuvor den Vereinen das Recht zugestehen wollen, als Bauherr selbst über das Infill zu entscheiden. Um die Gelenke der Spieler nicht zu sehr zu belasten, sind die meisten Kunstrasenplätze mit einem Granulat aus geschredderten Treckerreifen bestückt.

Darauf bestand die Gruppe nun nicht mehr, so dass auch die SPD den Antrag mittrug. Konkret: Es dürfen Infill-Materialien wie Kork oder Sand verwendet werden, aber kein Plastik z.B. aus Altreifen.

Damit war auch eine zentrale Forderung der Grünen erfüllt, die genau aus diesem Grund im Dezember 2018 den Ratsbeschluss auf städtische Förderung des Kunstrasen-Baus abgelehnt hatten.

Doch die Grünen wollen inzwischen aus ökologischen Gründen gar nichts mehr von Kunstrasenplätzen wissen. „Unser unbekümmerter Verbrauch von Kunststoffen muss auf den Prüfstand. Denn wir pflegen einen Lebensstil, der unentwegt Abfall produziert“, kommentierte Grünen-Fraktionschef Michael Jäger den Umstand, dass – seiner Ansicht nach – nach spätestens zwölf Jahren der komplette Kunstrasen ausgetauscht werden und dann als problematischer Abfall entsorgt werden müsse.

Dieser Sichtweise schloss sich auch die UWG an: Auch sie forderte die Aufhebung des Ratsbeschlusses „Sonderprogramm zur Förderung von Kunstrasenplätzen“ (Dezember 2018). Zudem trug sie den zweiten Antragsteil der Grünen nach einem Sonderprogramm zur Förderung von Naturrasenplätzen mit. Beide Anträge scheiterten jedoch.

CDU-Ratsmitglied Prof. Dr. Lucien Olivier stellte die Nachteile von Naturrasen heraus: Benzin-Mäher, Dünger und das Sprengen in Dürrezeiten belasteten die Umwelt.