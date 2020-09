Corona-Virus: Kreis Cloppenburg sperrt wohl alle Sporthallen und -anlagen

Cloppenburg Der Landkreis Cloppenburg plant offenbar die Schließung sämtlicher Sportplätze und Sporthallen im Kreisgebiet. Wie unserer Redaktion erfuhr, sollen die Sperrungen zunächst bis zum Ablauf des September gelten. Hintergrund ist die aktuelle Entwicklung der Corona-Krise vor allem im Bereich Löningen und im Alten Amt Löningen, die dem Kreis Sorge bereitet.

Weitere Informationen hat der Landkreis im Laufe des Tages angekündigt.

„Das Geschehen ist aktuell sehr dynamisch und wir müssen damit rechnen, dass die Zahlen weiter ansteigen“, hatte Landrat Johann Wimberg am Montag auf einem Pressetermin mitgeteilt.

„Wir bitten darum, die Kontakte wieder zu minimieren, die Hygieneregeln zu beachten und konsequent den Mundschutz zu tragen“, appellierte Landrat Johann Wimberg (CDU) am Montagmittag. „Aktuell ist es nur ein Appell, sich stärker an die Regeln zu halten. Wir können aber nicht ausschließen, dass wir in den kommenden Tagen eine Anordnung aussprechen müssen“, mahnte Wimberg. Diesem Appell folgen offenbar nun Taten.