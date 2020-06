Coronavirus: Sämtliche Tests in hiesigen Schlachtbetrieben negativ

Cloppenburg Die umfangreichen Tests auf das Coronavirus in fünf Schlacht- und Zerlegebetrieben im Landkreis Cloppenburg sind abgeschlossen und ausgewertet. Sämtliche der rund 3500 Testergebnisse seien negativ, teilte der Landkreis Cloppenburg am Dienstag mit. Die bisherige Teststrategie des Landkreises sei damit bestätigt worden. Personen mit Symptomen und auch die Kontaktpersonen wurden seit Beginn der Corona-Pandemie entsprechend getestet. Die nun außerdem durchgeführten Testungen erfolgten speziell zur Vermeidung einer Verbreitung des Coronavirus in niedersächsischen Schlacht- und Zerlegebetrieben.

Das Niedersächsische Sozialministerium hatte den Landkreisen und kreisfreien Städten vorgegeben, das gesamte im Betrieb beschäftigte Personal (kein Verwaltungspersonal) von Schlacht- und Zerlegebetrieben, sofern im Betrieb ganz oder teilweise eine Personalbestellung über Subunternehmen erfolgt, auf SARS-CoV-2 zu testen.

Landrat Johann Wimberg reagierte erleichtert und froh darüber, dass kein einziger positiver Befund bei der Testreihe nachgewiesen werden konnte. Wimberg dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Testungen durchgeführt und somit innerhalb kurzer Zeit möglich gemacht hätten. Die Zusammenarbeit mit allen Ebenen habe hoch professionell und nahezu reibungslos funktioniert, erklärte der Landrat.

Bei einer so großen Testreihe, sei man durchaus auch auf positive Testergebnisse gefasst gewesen, umso erfreulicher sei es, „dass wir jetzt diese Ergebnisse vorstellen können“, kommentierte Wimberg das Ergebnis.

Unabhängig davon müsse man weiterhin sehr wachsam, vorsichtig und aufmerksam bleiben, so Landrat Wimberg weiter, denn eine Testung sei immer nur eine Momentaufnahme.