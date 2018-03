Cloppenburg Unter dem Motto „Stoppt die türkische Aggression – Hände weg von Afrin“ haben am Freitagnachmittag rund 50 Menschen, viele von ihnen Kurden, in Cloppenburg gegen die türkische Militäroffensive in der syrischen Stadt demonstriert. Vom Marktplatz zogen die Demonstranten in die Fußgängerzone, wo es am LzO-Gebäude eine abschließende Kundgebung gab. In ganz Niedersachsen waren am Freitag Demonstranten auf der Straße.

„Wir protestieren gegen die Türkei und die EU“, berichtete Gülistan Noyan, die die Demonstration organisiert hatte. Demonstrationsteilnehmer Ibrahim Kahraman meinte: „Der Eingriff der Türkei in Syrien ist ein Genozid. Der türkische Präsident Erdogğan hat gesagt, dass er Afrin von Kurden säubern will, um dort muslimische Brüder anzusiedeln. Wie wollen unsere Solidarität mit den Menschen in der Stadt zeigen.“

Der türkische Angriff sei jedoch nicht nur ein Übergriff gegen die Menschen in Afrin, sondern auch gegen die Menschheit an sich, so Kahraman weiter. An der Demonstration in Cloppenburg beteiligten sich auch Menschen, die aus Afrin stammen.

Die syrische Stadt ist Ziel türkischer Angriffe bei der Militäroperation „Olivenzweig“. Ziel ist die Zerschlagung und Vertreibung kurdischer Milizen im syrisch/türkischen Grenzgebiet.