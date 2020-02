Cloppenburg Barrieren im Kopf gegenüber Menschen mit Behinderungen sollen bei der Veranstaltung „Handicap – ausgegrenzt oder wertgeschätzt“ abgebaut und überwunden werden. Dazu laden die Organisatoren – Beate Ostermann, Ilona Röpke-Jansen, Iris Hones, Irene Backhaus-Petrina und Elisabeth Schlömer – für Donnerstag, 13. Februar, 18 bis 20 Uhr, in das Mehrgenerationenhaus an der Löninger Str. 16 in Cloppenburg ein.

Bei dem neuen Format „Talk im Denkmal“ soll es beim ersten Treffen dieser sich vielleicht etablierenden Veranstaltungsreihe um die eigenen Erfahrungen mit Behinderungen, die Chancen und Verbesserungen gehen. Für den Austausch wurde das Format des „Speeddatings“ gewählt. In kurzen Gesprächsrunden von vier Minuten sollen sich die Teilnehmer der Veranstaltung austauschen und nach der abgelaufenen Zeit die Gesprächspartner wechseln. Nach insgesamt vier Runden zu einem der drei Themen – Erfahrungen, Chancen, Verbesserung – wird die Fragestellung gewechselt. Im Anschluss soll es die Möglichkeit geben, sich noch darüber hinaus über das Thema Handicap auszutauschen.

Eingeladen worden sind von den Organisatoren bereits einige Menschen aus der hiesigen Politik und von Firmen sowie Personen, die beispielsweise im Arbeitsleben mit dem Thema Behinderung zu tun haben. Darüber hinaus sind alle Menschen eingeladen, um über das Thema Behinderung zu diskutieren und über ihre Erfahrungen zu berichten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Durch das Talk-Format solle eine Sensibilisierung im Umgang mit Menschen mit Handicap erreicht werden, wünschen sich die Organisatoren. Jeder soll sich selbst hinterfragen, ob er „barrierefrei“ im Kopf ist – denn da fange ein gutes Miteinander an.

Wenn die Pilotveranstaltung zu diesem Thema gut angenommen wird, können sich die Veranstalter eine Fortsetzung der Talk- und Diskussionsveranstaltung vorstellen – mit anderen Themen.