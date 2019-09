Cloppenburg Gähnende Leere herrscht laut SPD-Stadtratsfraktion bei Ratssitzungen im Sitzungssaal des Cloppenburger Rathaus. Grund: Von der langen Tagesordnung seien für jeden einzelnen vielleicht nur zwei oder drei Thema interessant, die „Hürde“ in den Ratssaal zu gehen sei zu groß. Um aber die Brücke zu den Bürgern zu schlagen, hat die SPD-Fraktion die Einrichtung einer „Ratsmediathek“ beantragt. So sollen die Sitzungen demnächst ins Internet übertragen werden, um sie vor dem heimischen Computer anschauen zu können, wenn es den Cloppenburgern passt.

„Politik muss sich zeitgemäß präsentieren, um die Brücke zu Bürger nicht abbrechen zu lassen. Wenn kein Interesse besteht, in den stickigen Ratssaal zu kommen, kommen wir halt auf den heimischen Flatscreen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Jan Oskar Höffmann. Nach Einschätzung der SPD bestehe in der Bevölkerung ein großes Interesse an kommunaler Politik, das jedoch keinem angemessenen Angebot gegenüberstehe.

„Kommunalpolitik prägt das alltägliche Leben in unschätzbarer Weise. Trotzdem ist die Anzahl der Zuhörer bei Ratssitzungen erschreckend gering. „Diesem selektiven Interesse wollen wir ein niedrigschwelliges Angebot entgegensetzen. Wir wollen die Türen des Ratssaal in die digitale Welt aufstoßen“, so Fraktionsmitglied Stefan Riesenbeck.

Politik dürfe nicht erwarten, dass sich die Bürger ihr richten. Vielmehr müsse Politik auf die Menschen aktiv zugehen und ihre Arbeit so transparent und niedrigschwellig wie nur möglich anbieten, findet die SPD. „Es kann nicht doch unser Anspruch von Kommunalpolitik sein, dass Influencer und Youtuber transparenter arbeiten als die gewählte Ratsmitglieder“, betont Höffmann.

Nachdem die Sitzungen gefilmt werden, sollen sie in einer extra eingerichteten „Ratsmediathek“ angeboten werden. Interessierte Bürger könnten dann zu den für sie interessanten Tagesordnungspunkten vorspulen und wichtige Beiträge mehrfach anschauen. Dass ein solches Angebot genutzt würde, zeige bereits die enorme Resonanz auf den regelmäßigen Ratspodcast des SPD-Fraktionsvorsitzenden bei Facebook. Klickzahlen 2000 bis 3000 Nutzer belegten demnach ein großes Interesse an kommunalpolitischen Themen, so die SPD.

Um die Persönlichkeitsrechte der Ratsmitglieder zu wahren, will die SPD-Fraktion auf Live-Streams vorerst verzichten. Ratssitzungen sollten laut Antrag erst 24 Stunden später im Internet veröffentlich werden. So bleibe jedem Mitglied des Rates ausreichend Zeit, einer Veröffentlichung seiner Aufnahmen zu widersprechen.

Die Kosten einer Ratssitzung belaufen sich nach Recherchen der SPD auf ca. 1000 Euro pro Sitzung. Bei vier Ratssitzungen im Jahr sei mit jährlichen Kosten bis maximal 10 000 Euro zu rechnen. Hinzu kämen einmalige Investitionskosten für das Programmieren einer Ratsmediathek. Da das Rathaus weder technisch noch personell in der Lage sei, die Aufnahmen selbst anzufertigen, solle ein strategischer Partner gefunden werden. Die Firma „wohlfarth film gmbh“ wird in diesem Zusammenhang als möglicher regionaler Kooperationspartner vorgeschlagen. Die Verwaltung wird gebeten, bereits zur Vorbereitung des Fachausschusses vorbereitende Gespräche zu führen.

Widerstand aus anderen Fraktionen erwarten die Genossen indes nicht. Alle Fraktionen wollen Kommunalpolitik aus dem stillen Kämmerlein befreien. „Wer in die Politik geht, darf sich nicht verstecken. Es ist heute wichtiger denn je, Gesicht zu zeigen und für die Demokratie einzustehen, auch im Internet“, so die SPD-Fraktion abschließend.