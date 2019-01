Cloppenburg Empört hat die Cloppenburger Stadtverwaltung auf Kritik des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Detlef Kolde, reagiert. Dieser hatte bei der Kreistagssitzung am 17. Januar erklärt, dass auf dem Cloppenburger Stadtgebiet in den Unterkünften für Werkvertragsarbeiter teilweise „katastrophale Zustände“ herrschten.

Hintergrund des Streits sind fünf Tuberkulose-Erkrankungen im Kreisgebiet, mehrere Dutzend TBC-Verdachtsfälle und der Tod eines rumänischen Werkarbeiters (41), der Ende 2018 an Tuberkulose gestorben war. Der Mann wohnte in einer Unterkunft an der Löninger Straße in Cloppenburg, die früher ein Hotel gewesen war.

Kolde hatte im Kreistag zudem erklärt, dass unter anderem die „immer noch sittenwidrige Vermietung“ mieser Unterkünfte den Ausbruch der TBC-Infektion förderten. Während in den meisten anderen Kommunen der Landkreis die Unterkünfte kontrolliert, ist in Cloppenburg die Stadtverwaltung zuständig.

„Fakt ist, dass jedenfalls in der Stadt Cloppenburg keine katastrophalen hygienischen Zustände in den der Stadt bekannten Unterkünften für Werkvertragsarbeiter festzustellen sind“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung der Cloppenburger Stadtverwaltung.

Und bezogen auf die Unterkunft an der Löninger Straße heißt es: „Herr Kolde ist weder dem Eigentümer noch den Bewohnern persönlich bekannt und war scheinbar selbst nie vor Ort. Falls ein Interesse besteht, dies zu ändern, ist die Stadtverwaltung gerne bereit, einen Kontakt für Herrn Kolde herzustellen.“

Dieser reagierte am Freitagabend gelassen: „Ich habe mit dieser Reaktion gerechnet. Wir haben das gleiche Spielchen schon einmal gehabt.“ Natürlich kenne er die Unterkunft, seit deren Bestehen sei er mindestens einmal im Jahr dort gewesen. Des Öfteren sei diese durch Überbelegung, kaputte Heizung und Schimmel aufgefallen.

Ein kausaler Zusammenhang zwischen den Hygienezuständen in der Einrichtung an der Löninger Straße und dem Todesfall bestehe nicht, sagt die Stadtverwaltung. Bereits seit 2013 führe eine „Task-Force“ der Stadtverwaltung regelmäßig unangemeldete Kontrollen in Unterkünften für Werkvertragsarbeiter durch. Auch Hinweisen, die durch die Bevölkerung, Politik oder durch Rathauskollegen eingingen, werde unverzüglich nachgegangen.

Durch die funktionierende Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt und die engmaschigen Kontrollen werde sichergestellt, dass „Werkvertrags- und Leiharbeiter in Cloppenburg vernünftig untergebracht“ seien. Zu keinem Zeitpunkt der Kontrollen seien gravierende bauliche oder hygienische Mängel in Gebäuden festgestellt worden. „Dies gilt auch für das Gebäude des ehemaligen Hotels an der Löninger Straße, in dem fast alle Zimmer über separate sanitäre Einrichtungen verfügen.“ Auch eine Überbelegung der seit 2015 genehmigten Unterkunft - wie von Kolde behauptet - habe nie vorgelegen.