Cloppenburg Was kommt nach dem Tod? Ist dort etwas oder nichts? Der „Tisch der Religionen“ hatte Vertreter von christlichen Konfessionen und dem Islam am Dienstagabend ins Cloppenburger Rathaus eingeladen, um ihre Vorstellungen zu diesen Fragen darzulegen. Dr. Heinrich Dickerhoff von der Katholischen Akademie in Stapelfeld moderierte den Abend. Er erläuterte, dass es dabei es nicht um die Frage gehe, wer denn nun Recht habe, sondern um das Kennenlernen und Wertschätzungen anderer Glaubensvorstellungen.

„Lebe dein Leben, als ob du ein Fremder auf der Durchreise bist.“ Mit diesem Zitat eines klassischen islamischen Theologen leitete Duygu Duman von der Mevlana-Moschee ihre Überlegungen ein. Der Islam erwarte vom Menschen ein ehrfürchtiges Verhalten und das Einhalten der Gebote; der Tod sei ein Übergang in eine neue Dimension, eine Art Neugeburt. Weil der Körper nur ein Begleiter auf der irdischen Reise sei, werde er nach dem Tod der Erde zurückgegeben. Das erkläre auch, dass der Islam gegen die Feuerbestattung sei und die Toten nur in ein Leinentuch gekleidet bestattet würden.

Auch wenn die christlichen Kollegen in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen den Glauben an Jesus Christus stellten, konnten sie doch manche Gemeinsamkeit mit dem Islam erkennen. So wies Wolfgang Kürschner, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirche Cloppenburg, darauf hin, dass es nach christlichem Verständnis nur ein Leben gebe, das es zu gestalten gelte. Diesen Gedanken griff Daniel Lohrai von der „Freien Christengemeinde Hoffnung“ auf. Für ihn gebe es einen sicheren Weg zum ewigen Leben, wenn man sich an Jesus halte und das Leben in dessen Sinne gestalte.

Einen breiten Raum nahm der Gedanke vom Gericht Gottes nach dem Tod ein, den übrigens auch der Islam kennt. Kürschner wies darauf hin, dass diese Vorstellung zunächst einmal positiv zu sehen sei: Es sei jemand da, der sich am Ende des Lebens für dieses Leben interessiere. Bernd Strickmann, Pfarrer von St. Andreas, ergänzte: Die Annahme durch Gott bleibe, auch wenn es eng werde. Jedoch bedeute dies nicht, dass das Leben egal sei, im Gegenteil: Das Bild vom Fegefeuer weise darauf hin, dass eine schonungslose Selbsterkenntnis immer auch wehtue, aber auch eine Befreiung sei.

Uwe Landsdorfer von der neuapostolischen Kirche sagte, die Gnade des ewigen Lebens werde allen Menschen angeboten, aber sie müsse auch in freier Entscheidung angenommen werden. Dies sei auch noch nach dem Tod möglich. Daher sei in seinem Glauben das Gebet für die Verstorbenen sehr wichtig.

Verschiedene Aspekte wurden in der Diskussion, an der sich auch die vielen Zuhörer beteiligten, aufgegriffen, so die Frage, welchen Trost der Glaube den Angehörigen gebe, wie Nahtoderfahrungen zu verstehen seien oder ob die Individualität nach dem Tod bestehen bleibe.

Prägnant fasste Bernd Strickmann seine Hoffnung zusammen: „Das Leben hier lohnt sich, und das Beste kommt noch.“ Dieser Hoffnung konnten sich alle Referenten anschließen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Leiter der Kreismusikschule, Michael Gudenkauf, am Kontrabass.