Cloppenburg Der Landkreis Cloppenburg und die Drogenberatungsstelle (Drobs) haben viel erreicht und immer kooperativ zusammengearbeitet. Das sagte Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg (CDU) am Dienstagmorgen beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Drobs in der Katholischen Akademie Stapelfeld. Diese Zusammenarbeit habe sich bewährt, und dies wünsche er sich auch für die Zukunft, so Wimberg.

Der Landkreis unterstützte die Drobs zunächst mit einem Festbetrag und änderte die Finanzierung 2014 in einen Defizitausgleich. Für 2019 bis 2021 fließt ein Zuschuss in Höhe von gut 166 000 Euro.

Serdar Saris, Geschäftsführer des Drobs-Trägers STEP – Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik mbH – machte in seinem Grußwort die Ziele deutlich. „Frühzeitige Unterstützung und das soziale Umfeld der Betroffenen intakt halten“, sagte er.

Die Drobs Cloppenburg eröffnete 1994 ihre Teestube in der Eschstraße mit niedrigschwelligen Angeboten. Dazu kamen Beratung und Vermittlung in Therapie- und Entgiftungsbehandlungen sowie aufsuchende Drogenarbeit in den beiden Justizvollzugsanstalten (JVA) Vechta und Oldenburg: Das beschrieb die heutige Drobs-Leiterin Britta Hildebrandt in ihrem geschichtlichen Abriss. „Als Einstieg in den Ausstieg“, sagte sie wörtlich. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Ärzten sei bis heute eine gute Grundlage für die erfolgreiche Arbeit.

Aufgrund des hohen Zuzugs von Menschen aus den ehemaligen GUS-Staaten habe sich die Arbeit mit Aussiedlern zu einem Schwerpunkt entwickelt, fuhr Hildebrandt fort. Im Jahr 2000 entstand in Ramsloh eine Anlaufstelle im Nordkreis. Die Aufgabengebiete der Drobs hätten sich ständig erweitert, stellte die Leiterin fest. So biete die Einrichtung seit vier Jahren Erstberatungen bei Verlust der Fahrerlaubnis auf Grund von Suchtmittelmissbrauch und ein spezielles Angebot für Jugendliche, die ihren Cannabiskonsum einstellen wollten. Dazu komme das ambulant betreute Wohnen.

Durch eine neu geschaffene Stelle – finanziert durch den Landkreis – könne man nun intensiver eine aufsuchende Suchthilfe leisten, sagte Hildebrandt weiter und wies auch auf das sich ständig verändernde Konsumverhalten der Jugendlichen hin.

Bis heute suchten suchtmittelgefährdete und -abhängige Menschen sowie auch deren Angehörige die Drobs Cloppenburg zahlreich auf. Allein im vergangenen Jahr habe die Drobs mehr als 350 Betreuungen mit so genannten Mehrfachkontakten von Hilfesuchenden aus der Stadt und dem Landkreis Cloppenburg gehabt.