Emsstraße: Eiche wird Kreisverkehr zum Opfer fallen

Cloppenburg Eine alte Eiche im Kreuzungsbereich Emsstraße/Westallee in Cloppenburg wollte die Grünen-Stadtrats-Fraktion schützen lassen. Nötig sei dieser Schutz, so Fraktionsvorsitzender Michael Jäger, weil der Bebauungsplan „Emsstraße“ geändert werden sollte. Geplant ist, das Gewerbegebiet „Cloppenburg West“ zu erweitern. Dazu sollen auch die Straßenverhältnisse angepasst werden, im Bereich der Emsstraße ist ein Kreisverkehr geplant. Und für eben diesen soll der Baum weichen.

Der Bebauungsplan finde grundsätzlich die Zustimmung der Grünen, so Jäger. „Für uns ist es nicht nachvollziehbar, wie man heute – in einer Zeit, in der Klima- und Artenschutz in das Zentrum all unseres Handelns gerückt werden muss – eine solche Planung vorlegen und beschließen kann“, sagte der Grünen-Politiker. Zudem gebe es Alternativen, um den Baum zu erhalten. Der Kreisverkehr könne ein kleines Stück nach Osten versetzt werden; auch sei es möglich, den Verlauf der Emsstraße zu verschwenken. Oder man verzichte aus Gründen des Naturschutzes ganz auf den Kreisverkehr.

Jäger machte auf die Vorteile des Baumbestandes aufmerksam: Umgebung kühlen, Schatten spenden, Staub binden, Luftqualität verbessern, Lärmreduktion, Lebensraum für Tiere. 14 Politiker stimmten für den Schutz des Baumes, es gab 15 Nein-Stimmen (überwiegend CDU-FDP-Zentrum) und zwei Enthaltungen.

