Cloppenburg /Emstek Für Irritationen im Verlauf der Auseinandersetzung der Stadt Cloppenburg mit der Gemeinde Emstek im Zusammenhang mit den Abwassern des Vion-Schlachthofs in Westeremstek sorgt eine Einladung des Landkreises an die beiden Kommunen für den 21. Juni. Auf Nachfrage eines Mitglieds des Cloppenburger Verwaltungsausschusses auf der Sitzung am Montagabend, wie denn die Stadt zu der Einladung stehe, musste die Verwaltung offenbar passen. Man wisse von einem Termin, habe aber keine Tagesordnung, sagte Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese auf Nachfrage der NWZ.

Dem Vernehmen nach könnte der Landkreis in dem Streit eine Rolle rückwärts machen. Hatte er sich bislang als nicht zuständig erklärt, könnte sich diese Position jetzt ändern. Eine Sprecherin der Kreisverwaltung wollte am Dienstag keine Auskünfte geben. Es seien noch nicht alle Gespräche abschließend geführt.

Hintergrund ist, dass die Stadt Cloppenburg Verträge mit Emstek zur Abnahme der Vion-Abwässer gekündigt hat. Dieser Kündigung habe der Landkreis nicht zustimmen müssen, habe der Kreis der Stadt wiederholt mitgeteilt, so Wiese. Sollte sich die Rechtslage ändern, könnten die Kündigungen unwirksam sein – was auch finanzielle Nachteile für die Stadt Cloppenburg haben könnte.

Wiese sagt, er sei schon sehr erstaunt, dass die Kreisverwaltung nicht mit der Stadt rede. Für den Termin 21. Juni wolle die Stadt auf jeden Fall eine Tagesordnung: „Wir wollen uns doch vorbereiten“, sagt Wiese, der auch juristisch gewappnet sein will.

Emsteks Bürgermeister Michael Fischer bestätigt ebenfalls den 21. Juni: „Erfreulicherweise hat man beim Landkreis eine andere Sichtweise in der Sache. Wir müssen vernünftig an einen Tisch und sachlich über die Dinge reden.“ Dem stimmte auch der Cloppenburger Bürgermeister zu.