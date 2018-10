Cloppenburg „Seebrücke statt Seehofer“, so bringt SPD-Fraktionsvorsitzender Jan-Oskar Höffmann auf den Punkt, was die Fraktionen SPD, SD-plus, Zentrum/Bürgerbündnis, UWG/FDP und Bündnis 90/ Die Grünen mit dem Beitritt zum Bündnis „Seebrücke“ erreichen wollen. Auf Initiative der Grünen hin haben die Fraktionen einen Antrag gestellt, den Beitritt zu „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am 29. Oktober setzen zu lassen. Dies erläuterten die Fraktionsvorsitzenden nun bei einem Pressegespräch.

Appell an Regierung

Konkret soll der Bürgermeister aufgefordert werden, der Bundesregierung anzubieten, dass die Stadt zusätzliche Geflüchtete, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, aufnehmen kann und will. „Die ,Seebrücke’ ist eine europaweite Initiative, die von vielen Städten unterstützt wird, um auf das Elend im Mittelmeer hinzuweisen“, erläutert Grünen-Fraktionschef Michael Jäger. Es könne nicht sein, dass Rettungsschiffen die Betriebserlaubnis entzogen werde und Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken müssten.

„Wir wollen ein humanitäres Signal senden. Es ist unmenschlich, die Flüchtlinge ertrinken zu lassen“, meint die Gruppenchefin von UWG und FDP, Jutta Klaus. Auch die Fraktion „SD-plus“ hat den Antrag unterzeichnet, da es die „moralische Pflicht“ sei, den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer zu helfen, erläutert Christian Albers. Kontroverse Diskussionen habe es in der SPD gegeben, sagt Jan-Oskar Höffmann. Einige Sozialdemokraten hätten sich gefragt, welche Wirkung in der Bevölkerung die Bereitschaft hätte, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. „Ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Integration offen gegenüber steht. Die Sorgen und Probleme wollen wir aber ernst nehmen. Am Ende geht es in der Politik aber auch um Symbolik“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Auch Jäger setzt darauf, dass es vor allem um das Signal an die Bundesregierung geht, weitere Geflüchtete aufnehmen zu wollen. „So üben wir Druck auf die Bundesregierung aus der Bevölkerung aus, etwas zu tun“, erklärt Jutta Klaus.

Keine Überlastung

Jäger rechnet indes nicht mit einer großen Zahl an Flüchtlingen, die nach Cloppenburg kämen. Auch weil sich bereits viele Städte bundes- und europaweit der Initiative angeschlossen hätten. „Die Zahl der Flüchtlinge wird uns nicht überlasten“, meint der Grünen-Politiker.

Unterstützung hat der Antrag vom Pfarreirat der katholischen Gemeinde St. Andreas, von Amnesty International Cloppenburg sowie vom Verein der Integrationslotsen erhalten. „Ich glaube, dass die gesellschaftliche Mehrheit eine andere ist, als die der Rechtspopulisten. Die Bevölkerung hat Empathie gegenüber den Flüchtlingen“, ist sich Jäger sicher, dass die Initiative „Seebrücke“ Rückhalt in der Bevölkerung findet.

Eine Aufnahme weiterer Flüchtlinge sei laut der Cloppenburger Politiker auch möglich, weil von den bisher rund 1100 aufgenommen Flüchtlingen etwa die Hälfte hier geblieben sei. „Wir haben noch Kapazitäten frei“, sagt Jäger. Außerdem sei die Stadt bei der Integration ein „Paradebeispiel“, führt Sozialdemokrat Höffmann aus. Mögliche Kosten für die Unterbringung und Integration müsse der Bund tragen, sagt Jäger.

Als „weiße Salbe“ bezeichnet derweil CDU-Fraktionsvorsitzender Herrmann Schröer den Antrag auf Nachfrage der NWZ. Er habe die Information zum Antrag bekommen, es habe aber keine weiteren Gespräche gegeben. Auch er ist der Meinung, dass die Situation im Mittelmeer unhaltbar ist und würde mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen. „Wie soll das konkret gehen? Sollen wir nach Italien fahren und die Flüchtlinge holen? Ich bezweifele, dass der Antrag der richtige Weg ist“, sagt der Christdemokrat. Der Beitritt zur Initiative „Seebrücke“ werde in Vorbereitung auf die Ratssitzung in der CDU diskutiert, so Schröer.