Cloppenburg Äußerst zurückhaltend hat die Cloppenburger Wirtschaft auf einen Fragebogen der Stadt Cloppenburg reagiert, mit dem die Verwaltung den Bedarf nach einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Mädchen und Jungen in Kindertagesstätten und Krippen ausloten wollte. 40 Firmen wurden angeschrieben, lediglich ein Fünftel reagierte überhaupt. Drei Betriebe sehen Bedarf und ein einziger meldete konkretes Interesse an – das allerdings anonym. „Wir können seitens der Politik nicht reagieren, wenn Eltern und Betriebe nicht antworten“, reagierte UWG-Fraktionschefin Jutta Klaus in der jüngsten Sozialausschuss-Sitzung mit Enttäuschung.

Ab wann haben Kitas in Cloppenburg morgens geöffnet ?

Dabei gibt es auch in vielen Cloppenburger Familien eine Doppelbelastung aus Familie und Beruf – oftmals verschieben sich die Arbeitszeiten bis hin zur Schichtarbeit. Und andererseits sind bislang nur zwei Kitas – St. Josef und St. Andreas – ab 7 Uhr geöffnet, bei den übrigen (außer Waldkindergarten, der um 8 Uhr öffnet) geht es erst um 7.30 Uhr los.

Wie lange dürften Kinder in einer 24-Stunden-Kita bleiben ?

Auch auf Landesebene gibt es bislang kaum Erfahrungen mit 24-Stunden-Kitas. Klar ist lediglich, dass die Kinder dort maximal neun Stunden am Stück bleiben dürfen. Welche Anforderungen an die Ausstattung zu stellen wären, ließ das Bundesfamilienministerium auf Nachfrage offen.

Ein Fragebogen, mit dem ermittelt werden soll, welche konkreten Wünsche Eltern an einen möglichen Betreuungsplatz haben, wird nun erst zum Kindergartenjahr 2021/ 2022 – wahrscheinlich über das Online-Betreuungsportal „Little Bird“ – verteilt. Stadträtin Petra Gerlach erklärte die monatelangen Verzögerungen mit Änderungswünschen der Politik, Personalmangel im Rathaus und mit der Tatsache, dass mit den Kitas Emsstraße und Eisenhutstraße zwei neue Einrichtungen erst zum Kindergartenjahr 2021/ 2022 fertig seien.

Was mache ich, wenn ich in den Kita-Sommerferien mein Kind nicht selbst betreuen kann ?

Die Stadt will in den kommenden Sommerferien erneut eine zweiwöchige Notbetreuung anbieten, wenn die Krippen und Kindertagesstätten vom 3. bis 21. August Betriebsferien machen. Im vergangenen Jahr hätten elf Eltern das Angebot genutzt. Demnächst wolle die Stadt den Bedarf für dieses Jahr abfragen, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Egon Meyer-Pölking.