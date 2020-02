Frauenhaus: CDU für Cloppenburg

Cloppenburg Vor der Sozialausschuss-Sitzung an diesem Dienstag, 25. Februar, 17 Uhr, hat sich die CDU-Kreistagsfraktion dafür ausgesprochen, das beschlossene Frauen- und Kinderschutzhaus in alleiniger Verantwortung der Kreisverwaltung Cloppenburg am Standort Cloppenburg zu schaffen. Dieses teilte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Hans Götting, mit. Damit werde Abstand genommen von der anfangs auch in Erwägung gezogenen Möglichkeit, ein Frauen- und Kinderschutzhaus in Kooperation mit dem Landkreis Vechta am Standort Vechta zu errichten. Die CDU hat im Kreistag und in den Fachausschüssen jeweils eine deutliche Mehrheit.

Die Fraktion werde – so Götting – in der Sitzung beantragen, die Verwaltung zu beauftragen, ein Konzept für ein eigenständiges „Schutzhaus für Frauen und Kinder“ im Kreis Cloppenburg zu entwickeln. Dabei sollten unter anderem die Standortfrage, Platzkapazität und Trägerschaft untersucht werden.

Bezüglich der Platzkapazität halte die Fraktion zunächst acht Plätze zuzüglich entsprechender Plätze für Kinder für ausreichend. Dieses entspreche auch den Erfahrungen anderer Frauenhäuser in ländlichen Regionen. Man wolle zu Beginn Überkapazitäten vermeiden, aber explizit die Möglichkeit vorhalten, bei entsprechendem Bedarf die Einrichtung um zusätzliche Plätze erweitern zu können.